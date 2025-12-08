Συνταγή για ψαρονέφρι σε γλυκόξινη σάλτσα με αποξηραμένα σύκα και μήλο

Το φιλέτο του οικονόμου για να μην το πω πιο κυνικά, είναι το ψαρονέφρι.

Το χοιρινό φιλέτο, είναι μια καλή οικονομική λύση, που χρειάζεται σάλτσα προκειμένου να αποκτήσει γεύση και ενδιαφέρον.

Το κρέας αυτό, δεν θέλει πολύ ψήσιμο, γιατί στεγνώνει ενώ θα «ρουφήξει» όλη τη γεύση από τα υλικά που θα του προσθέσουμε για να μαγειρευτούν μαζί του.

Τα ξερά σύκα και οι σταφίδες κρατούν το σχήμα και την υφή τους, ενώ τα μήλα τα κόβουμε κυδωνάτα αν θέλουμε να παραμείνουν «ζωντανά», ή σε μικρά κομμάτια αν θέλουμε να γίνουν σάλτσα.

Όλη αυτή η γλύκα από τα φρούτα, ισορροπείται από το βαλσαμικό ξύδι και το κρασί.

Ψαρονέφρι με σύκα και μήλο

Υλικά:

2 ψαρονέφρια κομμένα σε φέτες

8 σύκα αποξηραμένα κομμένα στη μέση

1 μήλο σε κομμάτια

3 κ.σ. σταφίδες μαύρες

1 φλ. βαλσαμικό ξύδι λευκό

1 φλ. κρασί λευκό ξηρό

1 φλ. ελαιόλαδο

αλατοπίπερο

τα φυλλαράκια από 3 κλωναράκια φρέσκο θυμάρι

Εκτέλεση:

Σε αντικολλητικό τηγάνι ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο και σοτάρουμε το ψαρονέφρι μέχρι να ροδίσει ελαφρά. Βγάζουμε σε ένα πιάτο και κρατάμε το κρέας ζεστό.

Στο ίδιο τηγάνι βάζουμε τα σύκα και το μήλο και ρίχνουμε το κρασί αφήνοντας να εξατμιστεί το αλκοόλ. Ρίχνουμε, μετά, το ξύδι, το αλατοπίπερο και το θυμάρι.

Επιστρέφουμε το ψαρονέφρι στο τηγάνι, ρίχνουμε τις σταφίδες και αφήνουμε να σιγομαγειρευτεί το φαγητό μας, μέχρι να μελώσει.

Όλα τα συνοδευτικά και οι γαρνιτούρες ταιριάζουν με το πιάτο αυτό.