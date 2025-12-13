Συνταγή για ραβιόλι φούρνου με σάλτσα «του ενός εκατομμυρίου δολαρίων»

Μπουφέ ή τραπέζι χωρίς ένα ζυμαρικό φούρνου, δεν νοείται!

Αυτά τα ραβιόλι φούρνου με σάλτσα και τυριά, είναι η συνταγή ζυμαρικών φούρνου, που θα «σβήσει», όλες τις άλλες συνταγές ζυμαρικών φούρνου.

Αρχικά, δεν είναι πνιγμένη στην κρέμα γάλακτος και έτσι δεν παραπέμπει στη δεκαετία του 90΄.

Η έμπνευσή της έρχεται από το viral Million Dollar Spaghetti που έκανε τον γύρο του Tiktok και του Instagram, πέρυσι.

Απλώς, πρόσθεσα πολλή γεύση κρέατος και τέσσερα είδη τυριών για να ενισχύσω την νοστιμιά της συνταγής και να έχει, έτσι, περισσότερη απήχηση, σε περισσότερους ανθρώπους.

Ραβιόλι φούρνου με σάλτσα «του ενός εκατομμυρίου δολαρίων»

Υλικά:

μαγειρικό σπρέι – ή λάδι για το ταψί

1 συσκευασία φρέσκα ραβιόλια με τυρί (από το ψυγείο των σούπερ μάρκετ)

1 βάζο έτοιμη σάλτσα ντομάτας με βασιλικό

500 γρ. μοσχαρίσιος κιμάς

250 γρ. χωριάτικο λουκάνικο, χωρίς τη μεμβράνη (ψιλοκομμένο)

1 συσκευασία ( 225 γρ. ) τυρί κρέμα, σε θερμοκρασία δωματίου

1 φλιτζάνι τυρί ρικότα ή ανθότυρο

1/4 φλ. γιαούρτι

1 κ.γ. σκόνη σκόρδου

1 κ.γ. ρίγανη

αλάτι – πιπέρι

2 φλιτζάνια μοτσαρέλα τριμμένη

1 φλιτζάνι παρμεζάνα τριμμένη

Εκτέλεση:

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 200°C.

Λαδώνουμε με το σπρέι ένα ταψί 23×30 εκ. και αφήνουμε στην άκρη.

Σε ένα μεσαίο μπωλ, ανακατεύουμε τα άβραστα ραβιόλια με 1 φλιτζάνι σάλτσα ντομάτας.

Σε ένα μεγάλο τηγάνι καβουρδίζουμε τον μοσχαρίσιο κιμά και το λουκάνικο.

Με σπάτουλα ή ξύλινη κουτάλα σπάμε το κρέας και μαγειρεύουμε μέχρι να αλλάξουν χρώμα, 10-12 λεπτά.

Τραβάμε από τη φωτιά και προσθέτουμε 2 φλιτζάνια από τη σάλτσα ντομάτας.

Ανακατεύουμε και αφήνουμε στην άκρη να κρυώσει.

Σε ένα άλλο μεσαίο μπωλ, ανακατεύουμε το τυρί κρέμα, το τυρί ρικότα, το γιαούρτι, τη σκόνη σκόρδου, τη ρίγανη, το αλάτι και το πιπέρι.

Ρίχνουμε το υπόλοιπο φλιτζάνι κόκκινης σάλτσας από το βάζο, στον πάτο του λαδωμένου ταψιού.

Τοποθετούμε τα ραβιόλια, σε τρεις στρώσεις.

Πρώτα το 1/3, από τα ραβιόλια, σε μία στρώση και από πάνω τους, απλώνουμε το μισό μείγμα τυριού σε μια ομοιόμορφη στρώση.

Ύστερα 1/3 από τα ραβιόλια, ακόμη και από πάνω στρώνουμε το υπόλοιπο μείγμα τυριού και μετά συνεχίζουμε με τα υπόλοιπα ραβιόλια σε όσο το δυνατόν σε πιο ομοιόμορφη στρώση — εδώ θα έχουμε μερικά ραβιόλια που θα επικαλύπτονται.

Τέλος ρίχνουμε σε όλη την επιφάνεια τη σάλτσα με το κρέας και πασπαλίζουμε με τα τριμμένα τυριά.

Ψήνουμε σκεπασμένο με αλουμινόχαρτο για 25 λεπτά. Βγάζουμε το σκέπασμα και ψήνουμε για άλλα 10 με 15 λεπτά, για να πάρει χρώμα.

Αφήνουμε το φαγητό μας να κρυώσει για λίγα λεπτά πριν σερβίρουμε.