Συνταγή για ρεβιθοκεφτέδες με ψίχα καβουριού

Αυτόν τον γευστικό συνδυασμό, δεν τον είχατε ξανακούσει.

Πρωτότυποι ρεβιθοκεφτέδες με καβούρι, είναι κάτι το διαφορετικό.

Είτε σκέτοι, ως ορεκτικό, είτε τυλιχτοί σε ζεστές πίτες, η γεύση τους, θα σας μείνει.

Σερβίρουμε με ένα ντιπ από ξινόκρεμα, ή ραντίζουμε με σταγόνες λεμονιού.

Ιδανικά με μαζί με μία αρωματική σαλάτα ταμπουλέ.

Ρεβιθοκεφτέδες με καβούρι

Υλικά:

250 γρ. ρεβίθια

200 γρ. καβούρι ψίχα

1 μεγάλο κρεμμύδι ψιλοκομμένο

1 αυγό

1 κ.σ. ψιλοκομμένο μαϊντανό

1 κ.γ. ψιλοκομμένο δυόσμο

1 φλ. ελαιόλαδο

1/2 φλ. γραβιέρα πικάντικη τριμμένη

1 κ.σ. ξίδι

αλάτι – πιπέρι

αλεύρι Γ.Ο.Χ. (όσο πάρει)

ηλιέλαιο για το τηγάνισμα

Εκτέλεση:

Σε μια κατσαρόλα, μουσκεύουμε τα ρεβίθια σε νερό για τουλάχιστον 8 ώρες. Στη συνέχεια, τα στραγγίζουμε και τα βράζουμε σε καθαρό νερό μέχρι να μαλακώσουν (περίπου 1 ώρα).

Όταν τα ρεβίθια είναι έτοιμα, τα στραγγίζουμε και τα πολτοποιούμε σε ένα μπολ.

Προσθέτουμε την ψίχα καβουριού, το ψιλοκομμένο κρεμμύδι, το αυγό, τον μαϊντανό, τον δυόσμο, το ελαιόλαδο, τη γραβιέρα και το ξίδι, ανακατεύοντας καλά τα υλικά.

Αλατοπιπερώνουμε το μείγμα και προσθέτουμε όσο αλεύρι χρειάζεται ώστε να αποκτήσει μια σφιχτή υφή, που να μπορεί να πλάθεται.

Πλάθουμε τους ρεβιθοκεφτέδες σε μπαλάκια ή όπως μας βγουν, η γεύση έχει σημασία.

Σε ένα τηγάνι, ζεσταίνουμε το ηλιέλαιο και τηγανίζουμε τους ρεβιθοκεφτέδες σε μέτρια φωτιά, μέχρι να πάρουν χρώμα από όλες τις πλευρές.

Όταν είναι έτοιμοι, τους αποσύρουμε από το τηγάνι και τους βγάζουμε σε χαρτί κουζίνας για να τραβήξει το περιττό λάδι.

Σερβίρουμε τους ρεβιθοκεφτέδες ζεστούς, με δροσερή σάλτσα και λεμονάτη σαλάτα.