Συνταγή για ριζότο με κολοκυθάκια ξυνομυζήθρα και παρμεζάνα

Το καλοκαίρι, που κρατάει ακόμη, τα λαχανικά είναι δροσερά και γλυκά.

Ντομάτες, μελιτζάνες και κολοκυθάκια παραμένουν εξαιρετικές επιλογές υλικών, για να μπουν σε νόστιμες συνταγές, παραδοσιακές ή πειραγμένες.

Ένα ριζότο με ένα βασικό λαχανικό της εποχής, είναι πάντα, μια καλή λύση για δείπνο.

Γίνεται με τη βασική τεχνική του ριζότο, θέλει υπομονή, σωστό ρύζι και ανακάτεμα για να χυλώσει.

Πρέπει, επίσης να φτιαχτεί την τελευταία στιγμή και να σερβιριστεί αμέσως σε ρηχό, «απλωτό» πιάτο και όχι σε βαθύ, για να σταματήσει ο βρασμός του ρυζιού.

Ριζότο με κολοκυθάκια

Υλικά:

500 γρ. κολοκυθάκια, κομμένα σε κύβους ή σε λεπτές ροδέλες

1 ξερό κρεμμύδι, ψιλοκομμένο

250 γρ. ρύζι αρμπόριο ή καρναρόλι

150 ml λευκό, ξηρό κρασί

700 ml σπιτικός ζωμός λαχανικών

100 γρ. ξινομυζήθρα (σπασμένη)

150 γρ. παρμεζάνα τριμμένη

1 κ.γ. δυόσμο ξερό

1 κ.γ. ρίγανη ξερή

2 κ.σ. βούτυρο

60 ml ελαιόλαδο

αλάτι-πιπέρι

Εκτέλεση:

Ζεσταίνουμε τη μισή ποσότητα λαδιού σε μέτρια φωτιά και σοτάρουμε τα κολοκυθάκια να πάρουν λίγο χρώμα και να μαλακώσουν.

Τα βγάζουμε από το τηγάνι και τα αφήνουμε στην άκρη.

Ρίχνουμε το υπόλοιπο λάδι, για να σοτάρουμε το κρεμμύδι και το ρύζι σε μέτρια φωτιά, για 2 λεπτά, να γυαλίσουν.

Σβήνουμε με το κρασί, αλατοπιπερώνουμε και ανακατεύουμε να εξατμιστεί το αλκοόλ.

Έχουμε έτοιμο τον ζωμό δίπλα στο τηγάνι και ρίχνουμε με μια κουτάλα της σούπας τόσο, ώστε να καλύψει το ρύζι.

Ανακατεύουμε μέχρι να απορροφηθεί το υγρό από το ρύζι και συνεχίζουμε ρίχνοντας κουταλιά – κουταλιά τον υπόλοιπο ζωμό και ανακατεύοντας.

Το ριζότο θέλει περίπου 20 λεπτά για να μαλακώσει το ρύζι, αλλά να «κρατάει» ελαφρώς η καρδιά του.

Επιστρέφουμε στο τηγάνι τα κολοκυθάκια με το λάδι τους, ρίχνουμε και το βούτυρο, τον δυόσμο, τη ρίγανη και τα τυριά, ανακατεύουμε απαλά και αποσύρουμε από τη φωτιά.

Δοκιμάζουμε το αλατοπίπερο και σερβίρουμε με φλοίδες παρμεζάνας και φρεσκοτριμμένο πιπέρι.