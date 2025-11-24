Συνταγή για ριζότο με παντζάρι και μπλε τυρί

Τα τελευταία χρόνια η οικιακές κουζίνες, βιώνουν μεγάλη αναβάθμιση.

Οι ερασιτέχνες μάγειρες, σε όποιο επίπεδο ικανότητας και αν βρίσκονται, προσπαθούν να πειραματίζονται και να ξεφεύγουν από τα τετριμμένα.

Η πρόταση για ριζότο με παντζάρι και μπλε τυρί ξεχωρίζει για την απίθανη χρωματική της ομορφιά και την πλούσια γεύση του πιάτου.

Το κλασικό ιταλικό πιάτο ενώνει τις γήινες νότες του παντζαριού και την αλμυρή πολυτέλεια του μπλε τυριού.

Θα μπορούσε να σερβιριστεί ως πρώτο πιάτο σε ένα «καθιστό» ιδιαίτερο δείπνο. Αλλά θα μπορούσε να είναι και το βασικό πιάτο μαζί με μία σαλάτα baby ρόκας με φρέσκο λεμόνι, ελαιόλαδο και νιφάδες θαλασσινού αλατιού.

Ριζότο με παντζάρι και μπλε τυρί

300 γρ. ρύζι αρμπόριο ή καρολίνα



2 παντζάρια, καθαρισμένα και τριμμένα



1 μέτριο κρεμμύδι, ψιλοκομμένο



1 λίτρο ζωμό λαχανικών



100 γρ. μπλε τυρί (π.χ. ροκφόρ ή μπλε τυρί Δανίας), θρυμματισμένο



2 κ.σ. ελαιόλαδο



50 γρ. βούτυρο



αλάτι και πιπέρι κατά βούληση

Εκτέλεση:

Αρχικά φτιάχνουμε τον ζωμό λαχανικών και τον διατηρούμε καυτό.

Σε μια μεγάλη κατσαρόλα, ρίχνουμε το ελαιόλαδο και σοτάρουμε το ψιλοκομμένο κρεμμύδι μέχρι να γίνει διαφανές.

Προσθέτουμε το τριμμένο παντζάρι και ανακατεύουμε, αφήνοντάς το να μαλακώσει για 2-3 λεπτά.

Προσθέτουμε το ρύζι και το γυρίζουμε να καλυφθεί από το λάδι και το παντζάρι.

Κρατώντας τη φωτιά μέτρια, σταδιακά, αρχίζουμε να ρίχνουμε τον ζεστό ζωμό, μία κουτάλα κάθε φορά, ενώ ανακατεύουμε συνεχώς και περιμένουμε να απορροφηθεί το υγρό, πριν ρίξουμε την επόμενη.

Συνεχίζουμε την διαδικασία μέχρι το ρύζι να γίνει αφράτο εξωτερικά και να παραμένει al dente εσωτερικά (περίπου 18-20 λεπτά).

Αποσύρουμε από τη φωτιά, προσθέτουμε το βούτυρο και το μπλε τυρί, ανακατεύοντας ελαφρά μέχρι να λιώσει και να ομογενοποιηθεί το μείγμα.

Δοκιμάζουμε και αλατοπιπερώνουμε.

Σερβίρουμε το ριζότο αμέσως, σε μεγάλο «απλωτό» πιάτο για να μην συνεχίσει να ψήνεται, γαρνίροντας αν θέλουμε με λίγο επιπλέον μπλε τυρί ή φρέσκα μυρωδικά, όπως ψιλοκομμένο μαϊντανό.