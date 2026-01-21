Συνταγή για ρύζι με σολομό και σπανάκι στον φούρνο

Θρέψη και απόλαυση σε ένα ταψί και σε χρόνο μηδέν.

Γεύση που βασίζεται στην απλότητα και υλικά που μας χορταίνουν, χωρίς ενοχές.

Το πιάτο που σας προτείνω εδώ, ρύζι με σπανάκι και σολομό στον φούρνο, είναι ιδανικός συνδυασμός.

Είναι γρήγορο στην προετοιμασία του, πλούσιο σε γεύση και υφή, ιδανικό για ένα καθημερινό γεύμα, που μπορεί, όμως, να «καθίσει» και άνετα στον μπουφέ μας σε μια επίσημη περίσταση.

Ο σολομός, πλούσιος σε ωμέγα-3 λιπαρά οξέα, συναντά το σπανάκι και το ρύζι σε μια κρεμώδη, ισορροπημένη, κρεμώδη σάλτσα.

Ρύζι με σολομό και σπανάκι

Υλικά:

1 1/2 κούπα ρύζι βρασμένο

1 φιλέτο σολομού, ψημένο

2 φρέσκα κρεμμυδάκια, ψιλοκομμένα

1 σκελίδα σκόρδο

1 κλωνάρι σέλινο

1 κ.σ. ελαιόλαδο

1 1/2 κ.σ. αλεύρι

1/4 κούπα λευκό κρασί

3/4 κούπας γάλα (2%)

1/2 κούπα αρακά ή ανάμεικτα λαχανικά, κατεψυγμένα

1 κούπα φύλλα από φρέσκο σπανάκι

1/2 κούπα τριμμένο τυρί (γραβιέρα ή μοτσαρέλα)

1/4 κ.γ. αλάτι

1/2 κ.γ. φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Εκτέλεση:

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 190 βαθμούς, στον αέρα.

Σε ένα αντικολλητικό τηγάνι, ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο και σοτάρουμε το φρέσκο κρεμμυδάκι. Ακολουθούμε με το πολτοποιημένο σκόρδο.

Στη συνέχεια, προσθέτουμε το αλεύρι και ανακατεύουμε καλά. Έπειτα, ρίχνουμε τον αρακά ή τα κατεψυγμένα λαχανικά.

Ρίχνουμε το λευκό κρασί και το γάλα, ανακατεύοντας μέχρι να ομογενοποιηθούν τα υλικά, σε σάλτσα.

Προσθέτουμε το σπανάκι και σκεπάζουμε το τηγάνι. Αφήνουμε να μαγειρευτεί για 5 λεπτά ώστε να μαλακώσουν τα λαχανικά.

Στη συνέχεια, προσθέτουμε τη μισή ποσότητα τριμμένου τυριού και σιγοβράζουμε για 2-3 λεπτά.

Ανακατεύουμε το μείγμα με το ρύζι και τον σολομό, κομμένο σε μικρά κομματάκια. Αλατοπιπερώνουμε κατά βούληση και αφήνουμε να πάρει μια βράση.

Τέλος, αδειάζουμε το μείγμα σε ένα πυρίμαχο σκεύος και πασπαλίζουμε με το υπόλοιπο τριμμένο τυρί. Ψήνουμε για 25 λεπτά στον προθερμασμένο φούρνο μέχρι να κάνει χρυσαφένια κρούστα.