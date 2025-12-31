Συνταγή για σαλάτα Caesar με πικάντικες γαρίδες και κρουτόν παρμεζάνας

Στο γιορτινό τραπέζι, κάνουμε upgrade και στις σαλάτες μας, στολίζοντας τις με πολυτελή υλικά για να εναρμονιστούν με το υπόλοιπο τραπέζι.

Έτσι αν αγαπάμε τη σαλάτα του Καίσαρα, τότε μπορούμε να την αναβαθμίσουμε με ένα απλό υλικό.

Τις μεγάλες γαρίδες, στις οποίες θα δώσουμε ένα μεξικάνικο άγγιγμα γεύσης.

Επίσης πολλή γεύση δίνουν τα τυρένια κρουτόν παρμεζάνας, που θα φτιάξουμε για τη σαλάτα αυτή.

Θα γίνει μεγάλο hit στο τραπέζι σας.

Σαλάτα Ceaser με γαρίδες

Υλικά:

Για τη σαλάτα:

2 κουταλιές της σούπας φυτικό λάδι

500 γρ. γαρίδες extra-jumbo, ξεφλουδισμένες και χωρίς το εντεράκι

1 1/2 κ.γ. μεξικάνικο καρύκευμα

3/4 φλιτζάνι μαγιονέζα

3 φιλέτα αντζούγιας

2 σκελίδες σκόρδο, λιωμένες

2 κουταλιές της σούπας φρέσκος χυμός λεμονιού

1 κουταλάκι του γλυκού μουστάρδα Ντιζόν

1 κουταλάκι του γλυκού σάλτσα Worcestershire

60 γρ. παρμεζάνα, τριμμένη (περίπου 1/2 φλιτζάνι), και επιπλέον, ξυσμένη, για το σερβίρισμα

αλάτι και φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

1 μαρούλι, ψιλοκομμένο

Για τα κρουτόν παρμεζάνας:

220 γρ. ψωμί με προζύμι, κομμένο σε μικρές μουκιές

1/4 φλιτζάνι ελαιόλαδο

αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι

30 γρ. παρμεζάνα, τριμμένη

Εκτέλεση:

Ξεκινάμε με τα κρουτόν παρμεζάνας: Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 170°C. Ανακατεύουμε το ψωμί, το ελαιόλαδο, το αλάτι και το φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι σε ένα ταψί.

Ψήνουμε, ανακατεύοντας και κουνώντας το ταψί, μερικές φορές, μέχρι να ροδίσουν, για 15 λεπτά, περίπου.



Τα αφήνουμε να κρυώσουν για 2 λεπτά και στη συνέχεια τα ανακατεύουμε με την τριμμένη παρμεζάνα. Αφήνουμε να κρυώσουν εντελώς.

Ετοιμάζουμε τις γαρίδες: Ζεσταίνουμε το λάδι σε ένα μέτριο τηγάνι σε μέτρια φωτιά. Ρίχνουμε στις γαρίδες το μεξικάνικο καρύκευμα. Τις ψήνουμε, για 4 λεπτά, γυρίζοντάς τις μία φορά.



Φτιάχνουμε τη σάλτσα: Σε ένα μιξεράκι, βάζουμε τη μαγιονέζα, τις αντζούγιες, το σκόρδο, τον χυμό λεμονιού, τη μουστάρδα, το Worcestershire και την τριμμένη παρμεζάνα. Χτυπάμε μέχρι το μείγμα να ομογενοποιηθεί, για περίπου 1 λεπτό.

Σε ένα μπολ σαλάτας, ανακατεύουμε το ντρέσινγκ με το μαρούλι. Γαρνίρουμε με τα τυρένια κρουτόν βάζουμε τις γαρίδες και ξύνουμε από πάνω λίγη παρμεζάνα.

Αλατοπιπερώνουμε, ανάλογα με τη γεύση.