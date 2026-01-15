Συνταγή για σαλάτα του Καίσαρα με λαχανάκια Βρυξελλών

Η χειμερινή εκδοχή της αγαπημένης σαλάτας του Καίσαρα.

Τα τριμμένα λαχανάκια Βρυξελλών, με μια απλή σπιτική κρεμώδη σάλτσα και τραγανά, λεμονάτα ψίχουλα, είναι η αγαπημένη μου σαλάτα όταν ο καιρός κρυώνει.

Με αυτή τη σαλάτα θα πείσετε ακόμη και τους πολέμιους της «πρασινάδας», για τη νοστιμιά και τα οφέλη της.

Το πιο δύσκολο κομμάτι αυτής της σαλάτας είναι το λεπτοκόψιμο στα λαχανάκια.

Πρώτα, αφαιρούμε τα εξωτερικά φύλλα που δεν έχουν ζωντανή όψη, πλένουμε τα λαχανάκια και τα λεπτοτρίβουμε στο μαντολίνο, ή με το μαχαίρι.

Σαλάτα του Καίσαρα με λαχανάκια Βρυξελλών

Υλικά:

Για τα τραγανά ψίχουλα:

2 κουταλιές της σούπας βούτυρο

1/2 φλιτζάνι τριμμένη φρυγανιά panko

1 κουταλάκι του γλυκού φρέσκο ​​ξύσμα λεμονιού

1/2 κουταλάκι του γλυκού αλάτι

1/2 κουταλάκι του γλυκού φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

Για τη σαλάτα:

1 κιλό λαχανάκια Βρυξελλών

2 κουταλιές της σούπας χοντροκομμένο μαϊντανό

2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο

2 κουταλιές της σούπας ψιλοτριμμένη παρμεζάνα

2 κουταλιές της σούπας φρέσκο ​​χυμό λεμονιού

Για τη σάλτσα:

1/3 φλιτζάνι μαγιονέζα

1 κ.γ. μουστάρδα Ντιζόν

2 σκελίδες σκόρδο, πολτοποιημένες

3 κ.σ. φρέσκο ​​χυμό λεμονιού

2 κ.γ. σάλτσα Worcestershire

1/2 φλιτζάνι τριμμένη παρμεζάνα

3 κ.σ. ελαιόλαδο

Εκτέλεση:

Λιώνουμε το βούτυρο σε ένα μεγάλο τηγάνι σε μέτρια φωτιά.

Προσθέτουμε την τριμμένη φρυγανιά και ανακατεύουμε μέχρι να ροδίσει, περίπου 5 λεπτά.

Μεταφέρουμε σε ένα μπολ και ανακατεύουμε το ξύσμα λεμονιού, το αλάτι και το μαύρο πιπέρι. Αφήνουμε στην άκρη.

Κόβουμε τα λαχανάκια Βρυξελλών, στη μέση, από το κοτσάνι. Ύστερα κόβουμε σε λεπτές φέτες, πετώντας το κοτσάνι. Βάζουμε σε ένα μεγάλο μπολ.

Ρίχνουμε τον μαϊντανό και το ελαιόλαδο. Ανακατεύουμε μέχρι να καλυφθούν ομοιόμορφα. Προσθέτουμε την τριμμένη παρμεζάνα, τον χυμό λεμονιού και αφήνουμε στην άκρη.

Φτιάχνουμε το ντρέσινγκ, ανακατεύοντας καλά, σε ένα μικρό μπολ, τη μαγιονέζα, τη μουστάρδα Ντιζόν, το σκόρδο, τον χυμό λεμονιού, τη σάλτσα Worcestershire και την παρμεζάνα.

Ρίχνουμε το ελαιόλαδο ανακατεύοντας συνεχώς. Το ντρέσινγκ πρέπει να είναι πηχτό, αλλά ρευστό.

Λίγο πριν το σερβίρισμα, ανακατεύουμε τα λαχανάκια Βρυξελλών με το ντρέσινγκ.

Μεταφέρουμε σε μεγάλο πιάτο ή πιατέλα και προσθέτουμε την τραγανή λεμονάτη φρυγανιά.