Συνταγή για σιροπιαστό κέικ με ροδόνερο και κάρδαμο από την Περσία

Το σιροπιαστό κέικ με ροδόνερο και κάρδαμο είναι μυστικό της παράδοσης της Μέσης Ανατολής.

Το ντελικάτο και αρωματικό, αυτό, κέικ, γίνεται βέβαια με σύγχρονες μεθόδους, αλλά παραμένει εξωτικό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η χρήση αμυγδαλόψιχας μαζί με αλεύρι προσδίδει υγρασία, χωρίς να βαραίνει το κέικ.

Το αλεσμένο κάρδαμο προσφέρει πολύπλοκο, λουλουδάτο άρωμα που «δουλεύει» καλά με το ροδόνερο.

Η συνταγή είναι από τις πιο διάσημες και «πολυχτυπημένες» στους New York Times.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κέικ με ροδόνερο και κάρδαμο

Υλικά (για φόρμα 23 εκατοστών):

Για το κέικ:

115 γρ (½ φλ.) ανάλατο βούτυρο, σε θερμοκρασία δωματίου + επιπλέον για τη φόρμα

225 γρ. (2 φλ.) αλεύρι αμυγδάλου

135 γρ. (1 φλ.) αλεύρι για όλες τις χρήσεις

1 κ.γ. τριμμένο κάρδαμο

1 κ.γ. baking powder

½ κ.γ. μαγειρική σόδα

¼ κ.γ. αλάτι

150 γρ. (¾ φλ.) κρυσταλλική ζάχαρη

ξύσμα από 1 λεμόνι (περ. 1 κ.γ.)

3 μεγάλα αυγά

227 γρ. (1 φλ.) γιαούρτι στραγγιστό

2 κ.σ. ροδόνερο

Για το σιρόπι:

¼ φλ. κρυσταλλική ζάχαρη

2 κ.σ. χυμός λεμονιού (από 1 λεμόνι)

1 κ.σ. ροδόνερο

Για το γλάσο λεμονιού:

113 γρ. (1 φλ.) άχνη ζάχαρη

1–2 κ.σ. χυμός λεμονιού

½–1 κ.σ. ροδόνερο

ωμά φιστίκια Αιγίνης, χοντροκομμένα (προαιρετικά)

αποξηραμένα ροδοπέταλα, βρώσιμα (προαιρετικά)

Εκτέλεση:

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 175°C με την σχάρα στη μεσαία θέση.

Βουτυρώνουμε ελαφρά τη φόρμα και στρώνουμε χαρτί ψησίματος στον πάτο. Βουτυρώνουμε ελαφρά και το χαρτί.

Σε μεσαίο μπολ ανακατεύουμε το αλεύρι αμυγδάλου, το αλεύρι για όλες τις χρήσεις, το τριμμένο κάρδαμο, το baking powder, τη σόδα και το αλάτι. Αφήνουμε στην άκρη.

Στον κάδο μίξερ με το εξάρτημα, φτερό, χτυπάμε τη ζάχαρη με το ξύσμα λεμονιού ώστε να απελευθερωθούν τα αρώματα.

Προσθέτουμε το βούτυρο και χτυπάμε σε μέτρια προς υψηλή ταχύτητα μέχρι το μείγμα να γίνει ανοιχτόχρωμο και αφράτο (περίπου 4–5 λεπτά), ξύνοντας τα πλαϊνά όταν χρειάζεται.

Ενσωματώνουμε τα αυγά ένα-ένα, χτυπώντας καλά μετά από κάθε προσθήκη.

Προσθέτουμε το γιαούρτι και το ροδόνερο μέχρι να έχουμε ομοιογενές μείγμα.

Με σπάτουλα ή στη χαμηλή ταχύτητα του μίξερ, διπλώνουμε τα στερεά υλικά, στο υγρό μείγμα μέχρι να ενσωματωθούν, προσέχοντας να μην υπερχτυπήσουμε γιατί θα χάσουμε τον όγκο. Το μείγμα θα είναι σχετικά πηχτό.

Αδειάζουμε το μείγμα στη φόρμα, ισιώνουμε την επιφάνεια με σπάτουλα και ψήνουμε για περίπου 35 λεπτά ή μέχρι μια οδοντογλυφίδα που εισάγουμε στο κέντρο να βγαίνει καθαρή.

Ετοιμάζουμε το σιρόπι: Σε μικρή κατσαρόλα βάζουμε ¼ φλ. ζάχαρη και 2 κ.σ. χυμό λεμονιού σε μέτρια φωτιά, ανακατεύοντας μέχρι να διαλυθεί η ζάχαρη (περίπου 1 λεπτό). Αποσύρουμε από τη φωτιά, προσθέτουμε 1 κ.σ. ροδόνερο και κρατάμε χλιαρό.

Όσο το κέικ είναι ακόμη ζεστό στην φόρμα, τρυπάμε την επιφάνειά του σε πολλά σημεία με λεπτό καλαμάκι ή οδοντογλυφίδα. Περιχύνουμε σιγά-σιγά το σιρόπι ώστε να το απορροφήσει ομοιόμορφα.

Αφήνουμε το κέικ στην φόρμα να απορροφήσει και να κρυώσει 30 λεπτά.

Ξεφορμάρουμε και τοποθετούμε το κέικ πάνω σε σχάρα να κρυώσει εντελώς πριν το γλασάρουμε.

Σε μικρό μπολ χτυπάμε την άχνη ζάχαρη με 1 κ.σ. χυμό λεμονιού και ½ κ.σ. ροδόνερο μέχρι να γίνει ομοιογενές, πυκνό, αλλά ρευστό, γλάσο. Προσαρμόζουμε τη σύσταση με επιπλέον λεμόνι ή ροδόνερο.

Περιχύνουμε το κρύο κέικ, πασπαλίζουμε με ψιλοκομμένα φιστίκια και ξηρά ροδοπέταλα, αν θέλουμε.

Φυλάσσουμε σκεπασμένο σε θερμοκρασία δωματίου έως 2 ημέρες ή στο ψυγείο για 3 ημέρες.