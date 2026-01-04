Tasteit

Συνταγή για σκιουφιχτά ζυμαρικά με απάκι, γιαούρτι και δεντρολίβανο

Κρητική κρεμώδης μακαρονάδα
Σκιουφιχτά με απάκι και γιαούρτι
Ηλιάνα Σκιαδά

Το απάκι είναι ένα παραδοσιακό καπνιστό αλλαντικό, περήφανης Κρητικής προέλευσης.

Φτιάχνεται από άπαχο χοιρινό κρέας, που μαρινάρεται σε ξύδι και μπαχαρικά, και μετά καπνίζεται με αρωματικά βότανα.

Τρώγεται κρύο ή ζεστό, μόνο του ως μεζές ή συνοδεύοντας όσπρια και ομελέτες.

Μπαίνει σε σάντουιτς, πίτσες αλλά και ζυμαρικά, που είναι η αγαπημένη μου εκδοχή.

Και επειδή τα σκιουφιχτά ζυμαρικά, είναι και αυτά κρητικής προέλευσης, δένουν απίστευτα, με το απάκι, μέσα σε μία κρεμώδη σάλτσα, με βασικό συστατικό το γιαούρτι.

Σκιουφιχτά με απάκι

Υλικά:

  • 500 γρ. σκιουφιχτά
  • 200 γρ. απάκι σε κυβάκια
  • 1 κρεμμύδι ξερό, κομμένο σε λεπτές φέτες
  • 1 σκ. σκόρδο, ψιλοκομμένο
  • 180 γρ. γιαούρτι στραγγιστό
  • 100 γρ. πεκορίνο, τριμμένο
  • νερό από το βράσιμο των ζυμαρικών
  • φύλλα από 2 κλωνάρια φρέσκο δεντρολίβανο ψιλοκομμένα

Εκτέλεση:

Βράζουμε τα ζυμαρικά, σύμφωνα με τις οδηγίες του πακέτου.

Παράλληλα, σε μια μεγάλη κατσαρόλα, ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο και σοτάρουμε το κρεμμύδι με το σκόρδο μέχρι να γίνουν διάφανα.

Προσθέτουμε το απάκι και σοτάρουμε για 3-4 λεπτά, μέχρι να πάρει λίγο χρώμα και να απελευθερώσει τα αρώματά του.

Xαμηλώνουμε τη φωτιά και ρίχνουμε τα σκιουφιχτά.

Ρίχνουμε το γιαούρτι, το δεντρολίβανο και το τριμμένο τυρί και ανακατεύουμε καλά.

Αν θέλουμε την σάλτσα πιο αραιή, ρίχνουμε λίγο νερό από το βράσιμο των ζυμαρικών.

