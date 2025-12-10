Συνταγή για σοκολατένια χριστουγεννιάτικη πουτίγκα

H πρώτη μπουκιά δικαιώνει όλο τον κόπο, τη φασαρία και την αναμονή.

Τη στιγμή που βάζετε μια πιρουνιά από αυτή τη βελούδινη σοκολατένια πουτίγκα στο στόμα σας, όλα γύρω σας μοιάζουν να εξαφανίζονται.

Μια πανδαισία γεύσεων που κατακλύζει τις αισθήσεις και το πνεύμα των Χριστουγέννων κάνει εμφανή την παρουσία του.

Αυτή η συνταγή για πουτίγκα σοκολάτας είναι η απόδειξη ότι οι πιο απλές γεύσεις συχνά, είναι οι πιο αξέχαστες.

Πολλαπλασιάστε τα υλικά για περισσότερες ατομικές πουτίγκες και φτιάξτε μπόλικη σάλτσα σοκολάτας για να ολοκληρωθεί το θαύμα.

Σοκολατένια χριστουγεννιάτικη πουτίγκα

Υλικά (για 4 ατομικές πουτίγκες):

1 φλιτζάνι αλεύρι για όλες τις χρήσεις

2 κ.γ. μπέικιν πάουντερ

1/2 κ.γ. αλάτι

2/3 φλιτζανιού ζάχαρη

6 κ.σ. κακάο

1/2 φλιτζάνι φρέσκο γάλα (1,5% λιπαρά)

2 κ.σ λιωμένο βούτυρο

1 κάψουλα βανίλιας

1 φλιτζάνι καστανή ζάχαρη

1 1/2 φλιτζάνι βραστό νερό

Για τη σάλτσα:

100 γραμμάρια σοκολάτα γάλακτος (ψιλοκομμένη)

100 γραμμάρια μαύρη σοκολάτα (ψιλοκομμένη)

200 ml κρέμα γάλακτος

1 κ.σ. μέλι

2 κ.γ. εκχύλισμα βανίλιας

Εκτέλεση:

Σε ένα μεσαίου μεγέθους μπολ, ρίχνουμε το αλεύρι και προσθέτουμε το μπέικιν πάουντερ, το αλάτι, τη ζάχαρη και 2 κουταλιές κακάο. Στη συνέχεια, προσθέτουμε το φρέσκο γάλα, τη βανίλια και το λιωμένο βούτυρο, ανακατεύοντας μέχρι να δημιουργηθεί ένα λείο και ομοιογενές μείγμα.

Μοιράζουμε το μείγμα σε τέσσερα φορμάκια.

Σε ένα μικρό μπολ, αναμειγνύουμε την καστανή ζάχαρη με το υπόλοιπο κακάο και με 1 κουταλιά από αυτό το μείγμα, πασπαλίζουμε την επιφάνεια κάθε πουτίγκας.

Στη συνέχεια, μοιράζουμε, προσεκτικά, το βραστό νερό πάνω από τα φορμάκια, χωρίς να ανακατέψουμε.

Ψήνουμε τις πουτίγκες σε προθερμασμένο φούρνο στους 180°C για περίπου 40 λεπτά. Όταν είναι έτοιμες, τις αφήνουμε να κρυώσουν λίγο πριν τις σερβίρουμε.

Για να φτιάξουμε τη σάλτσα, βάζουμε όλα τα υλικά της σε μια κατσαρόλα σε χαμηλή φωτιά για να λιώσουν, ανακατεύοντας πού και πού και μετά με σύρμα, αποσύροντάς την από τη φωτιά, στο τέλος, για να αναμειχθούν οι γεύσεις.

Όταν οι πουτίγκες είναι έτοιμες, ξεφορμάρουμε σε μία πιατέλα, ρίχνουμε σάλτσα από πάνω, ώστε να καλύπτει μόνο την επιφάνεια και να πέφτει σε σταγόνες στα πλάγια και βάζουμε την υπόλοιπη σάλτσα σε μια κανάτα για να μπορούν να βάλουν οι καλεσμένοι μας περισσότερο.