Συνταγή για σοκολατένιες μπουκιές με tofu χωρίς ζάχαρη

Μια μικρή, απλή απόλαυση που μοιάζει με λιχουδιά, αλλά δεν φορτώνει με περιττά πρόσθετα.

Kαι επειδή έχει βασικό υλικό το μεταξένιο tofu και τη σκούρα σοκολάτα, είναι hipster approved.

Πρόκειται για υγιεινές μπουκιές chocolate fudge με βελούδινη υφή και έντονη σοκολατένια γεύση.

Είναι ιδανικό όταν θέλουμε κάτι γρήγορο για να ικανοποιήσουμε την επιθυμία για γλυκό χωρίς να ανάψουμε φούρνο.

Επίσης, δεν απαιτεί σκεύη, παρά μόνο ένα μπλέντερ και λίγο χρόνο στο ψυγείο.

Σοκολατένιες μπουκιές με tofu

Υλικά:

454 γρ. Silken tofu

170 γρ. ψιλοκομμένη σοκολάτα κουβερτούρα ή σταγόνες (1 φλιτζάνι) — κλάσική ή με stevia

προαιρετικά: 1 πρέζα αλάτι για ενίσχυση γεύσης

Εκτέλεση:

Τοποθετούμε το silken tofu και τη σοκολάτα στο μπλέντερ.

Χτυπάμε σε υψηλή ταχύτητα μέχρι να γίνει ένα εντελώς λείο και κρεμώδες μείγμα — ελέγχουμε τη σύσταση και προσθέτουμε μια πρέζα αλάτι, αν θέλουμε.

Μεταφέρουμε το μείγμα σε θηκάκια – φορμάκια για παγωτό ή παγάκια ή δοχείο της επιλογής μας, ισιώνουμε την επιφάνεια και τοποθετούμε στο ψυγείο για τουλάχιστον 1 ώρα μέχρι να σφίξει.

Απολαμβάνουμε κρύο, γαρνισμένο με τριμμένη καρύδα ή ξηρούς καρπούς.