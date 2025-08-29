Συνταγή για σορμπέ πεπόνι χωρίς ζάχαρη

Η ανάγκη για δροσερά επιδόρπια με λίγα υλικά, είναι ακόμη και στο τέλος του καλοκαιριού, πολύ ψηλά.

Τα επιδόρπια, από φρούτα που είναι αρωματικά και δροσιστικά, έχουν μεγάλη απήχηση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αν μάλιστα, έχουν λίγα υλικά και σε αυτά δεν συγκαταλέγεται η ζάχαρη, τόσο το καλύτερο.

Το μόνο πράγμα που απαιτεί αυτό το εύκολο σορμπέ, είναι υπομονή για τα παγώματα.

Τώρα, ανάλογα με το πεπόνι που θα βρείτε, θα βγει και το χρώμα του σορμπέ σας: από ελαφρύ κιτρινοπράσινο, έως πορτοκαλί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σορμπέ πεπόνι χωρίς ζάχαρη

Υλικά:

1 πεπόνι, γλυκό και ώριμο

1 κ.σ. χυμός λεμονιού

2 κ.σ. σιρόπι αγαύης

Εκτέλεση:

Καθαρίζουμε και κόβουμε το πεπόνι σε μέτρια κομμάτια και τα τοποθετούμε σε ρηχό ταψάκι στρωμένο με λαδόκολλα.

Τα βάζουμε στην κατάψυξη για τουλάχιστον 4 ώρες.

Μόλις παγώσει, το βγάζουμε από την κατάψυξη και το πολτοποιούμε στον πολυκόφτη μαζί με τον χυμό λεμονιού και το σιρόπι αγαύης.

Πολτοποιούμε πατώντας το κουμπί διακεκομμένα, μέχρι να αποκτήσει λεία, παγωμένη υφή.

Στρώνουμε ένα μεταλλικό μπολ ή φόρμα, με διάφανη μεμβράνη, τόση ώστε να περισσεύει στα πλαϊνά για να σκεπάσουμε μετά και ρίχνουμε μέσα το μείγμα.

Καλύπτουμε με τη μεμβράνη, ώστε να εφάπτεται στην επιφάνεια του μείγματος. Κλείνουμε το καπάκι του σκεύους, αν έχει ή σκεπάζουμε με αλουμινόχαρτο και τοποθετούμε στην κατάψυξη.

Μετά από 30-40 λεπτά, ανοίγουμε το σκεύος, σηκώνουμε τη μεμβράνη και ανακατεύουμε καλά με μια κουτάλα.

Ξανασκεπάζουμε, όπως πριν και βάζουμε στην κατάψυξη.

Επαναλαμβάνουμε το ανακάτεμα και το σκέπασμα, άλλη μία ή δύο φορές, ανά μισή ώρα. Τέλος σκεπάζουμε και αφήνουμε τουλάχιστον δύο ώρες ακόμα στην κατάψυξη.

Για να βγουν ωραία τα scoops, του σορμπέ το αφήνουμε στον πάγκο της κουζίνας κανένα 10λεπτο.