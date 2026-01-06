Συνταγή για σουφλέ με κρέας πουλερικών και τυριά

Γευστικά μαθήματα οικιακής οικονομίας, σε πολύ βασικό αλλά νοστιμότατο επίπεδο.

Το ξεψαχνισμένο κρέας από τη γαλοπούλα ή το ψητό κοτόπουλο που περίσσεψαν από το τραπέζι μας, γίνεται ένα γευστικό έδεσμα που ζεσταίνει την ψυχή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η προετοιμασία αυτού του κρεμώδους, comfort πιάτου, θέλει τα περισσεύματα του πουλερικού, πολύχρωμα λαχανικά και πρόχειρη ζύμη.

Είναι ιδανική για τις καθημερινές αλλά και ταιριάζει εύκολα και σε μια βραδιά με φίλους, το σαββατοκύριακο.

Γι’ αυτό, προτείνω να έχετε πάντα σύμμαχο την κατάψυξη και να αποθηκεύετε τα περισσεύματα, για να μπορείτε να δημιουργήσετε κάτι τέλειο, στα γρήγορα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σουφλέ με το κοτόπουλο που περίσσεψε

Υλικά:

60 γρ. βούτυρο

350 γρ. ψιλοκομμένο μαγειρεμένο κοτόπουλο ή γαλοπούλα

280 γρ. κατεψυγμένα ανάμεικτα λαχανικά (καρότα, μπιζέλια, καλαμπόκι και φασολάκια)

325 γρ. πάνκο και χοντροτριμμένα ψίχουλα μπαγιάτικου ψωμιού

360 ml (1 1/2 φλιτζάνια) πλήρες γάλα

50 γρ. τριμμένο κίτρινο τυρί Gouda ή γραβιέρα

300 γρ. (1 κονσέρβα) συμπυκνωμένη κρεμώδης σούπα κοτόπουλου

480 ml (2 φλιτζάνια) ζωμό κοτόπουλου

15 ml (1 κουταλιά της σούπας) μουστάρδα

1/2 κουταλάκι του γλυκού αλάτι

φυλλαράκια από φρέσκο θυμάρι

Εκτέλεση:

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 200°C και βουτυρώνουμε ένα ταψί 23×30 εκατοστά.

Τοποθετούμε το ψιλοκομμένο κοτόπουλο και τα κατεψυγμένα λαχανικά σε ομοιόμορφη στρώση, χωρίς να τα ανακατεύουμε.

Σε ένα μεσαίο μπολ, ανακατεύουμε τα ψίχουλα και το πάνκο, με το γάλα και το τυρί μέχρι να ομογενοποιηθούν.

Ρίχνουμε το μείγμα του ψωμιού πάνω από το κοτόπουλο και τα λαχανικά, απλώνοντάς το απαλά σε μια ομοιόμορφη στρώση, αλλά δεν ανακατεύουμε.

Στο ίδιο, άδειο μπολ, χτυπάμε την σούπα κρέμα – κοτόπουλου, τον ζωμό, τη μουστάρδα και το αλάτι. Αδειάζουμε το μείγμα ομοιόμορφα πάνω από το φαγητό μας αλλά και πάλι δεν το ανακατεύουμε. Σκεπάζουμε το ταψί με αλουμινόχαρτο.

Ψήνουμε για περίπου 30 λεπτά. Αφαιρούμε το αλουμινόχαρτο και συνεχίζουμε το ψήσιμο μέχρι η επιφάνεια να ροδίσει, περίπου 30 λεπτά ακόμα.

Γαρνίρουμε με φρέσκο θυμάρι και σερβίρουμε αμέσως.