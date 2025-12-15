Συνταγή για σούπα κάστανο βελουτέ

Τις γιορτινές ημέρες οι σούπες συνηθίζονται, ως άνοιγμα στο δείπνο ή ως καλωσόρισμα, ιδιαίτερα όταν οι θερμοκρασίες είναι χαμηλές.

Το βασικό υλικό της σούπας αυτής, είναι το κάστανο, που έχει από τη φύση του, βελούδινη υφή.

Τα υλικά με τα οποία σερβίρουμε τη σούπα, θα κάνουν την ποιοτική διαφορά.

Δηλαδή, αν σερβίρουμε με καβουρδισμένο μπέικον ή κρουτόν, η σούπα μας θα κερδίσει γεύση και υφές.

Αν όμως, μπορούμε να βρούμε λάδι τρούφας, ένα πολυτελές και εκλεπτυσμένο υλικό της γαστρονομίας, τότε η σούπα μας θα περάσει σε άλλο επίπεδο γεύσης.

Σούπα κάστανο βελουτέ

Υλικά:

2 φετές μπέικον

2 κ.σ. ελαιόλαδο

1 καρότο ψιλοκομμένο

1 κλωνάρι σέλερι ψιλοκομμένο

2 πράσα ψιλοκομμένα

6 φλ. ζωμό κότας ή λαχανικών

600 γρ. κάστανα βρασμένα ή ψημένα και καθαρισμένα

αλάτι- φρεσκοτριμμένο πιπέρι

1/2 φλ. κρέμα γάλακτος

1/4 κ.γ. μοσχοκάρυδο τριμμένο

Για το σερβίρισμα:

κρέμα γάλακτος light

σχοινόπρασο ψιλοκομμένο

λάδι τρούφας / λεπτές φέτες τρούφας

Εκτέλεση:

Τηγανίζουμε το μπέικον σε αντικολλητική κατσαρόλα, για μερικά λεπτά να βγάλει το λίπος του. Το βγάζουμε σε χαρτί κουζίνας και το αφήνουμε στην άκρη.

Ρίχνουμε το ελαιόλαδο και σοτάρουμε όλα τα λαχανικά, πράσα, σέλερι και καρότο, ανακατεύοντας για μερικά λεπτά

Προσθέτουμε τα κάστανα, τον ζωμό και το μπέικον και μαγειρεύουμε για περίπου 20 λεπτά, μέχρι να μαλακώσουν εντελώς, τα κάστανα.

Πολτοποιούμε τη σούπα με ραβδομπλέντερ ή σε δόσεις στο multi, ώστε να έχει η σούπα βελούδινη υφή.

Αλατοπιπερώνουμε και ρίχνουμε το μοσχοκάρυδο. Ανακατεύουμε την κρέμα γάλακτος και βράζουμε σε χαμηλή φωτιά για λίγο, να ενωθούν οι γεύσεις.

Σερβίρουμε τη σούπα κάστανο με ψιλοκομμένο σχοινόπρασο, μια κουταλιά κρέμα γάλακτος light και λίγες σταγόνες λάδι τρούφας, αν έχουμε και λεπτές φέτες τρούφας στο κέντρο του πιάτου.