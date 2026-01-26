Συνταγή για σούπα κρέμα ντομάτας με βασιλικό

Ο Αντι Γουόρχολ έκανε διάσημη τη σούπα αυτή και όχι τυχαία.

Είναι από τις πιο αγαπημένες γεύσεις, γι’ αυτό και εδώ και δεκαετίες πωλείται σε κονσέρβα.

Γνωστό εστιατόριο στις ΗΠΑ, έχει τη φήμη ότι σερβίρει μία από τις καλύτερες κρεμώδεις ντοματόσουπες στον πλανήτη και έτσι ο ιδιοκτήτης μάγειρας, αναγκάστηκε να ανεβάσει βίντεο με τη συνταγή και συμβουλές.

Εμείς στο Tasteit, το εντοπίσαμε και σάς έχουμε αναλυτικά, υλικά και εκτέλεση.

Πρόκειται για εξαιρετικό πρώτο πιάτο σε ένα τραπέζι, συνοδεία τραγανού σκορδόψωμου με λιωμένο τυρί.

Σούπα κρέμα ντομάτας

Υλικά:

120 ml ελαιόλαδο

230 γρ. κρεμμύδι ψιλοκομμένο

230 γρ. καρότα, ψιλοκομμένα

1 1/2 κ.γ. αλάτι

1/2 κ.γ. μαύρο πιπέρι, φρεσκοτριμμένο

2 κ.γ. βασιλικός, αποξηραμένος

1,5 κιλό ολόκληρα αποφλοιωμένα ντοματάκια με τον χυμό τους

1 λίτρο ζωμός λαχανικών

450 γρ. κρέμα γάλακτος

φρέσκα φύλλα βασιλικού – για γαρνίρισμα

Εκτέλεση:

Σε μια μεγάλη κατσαρόλα, ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο σε μέτρια φωτιά.

Προσθέτουμε το ψιλοκομμένο κρεμμύδι και τα καρότα και σοτάρουμε για περίπου 5-7 λεπτά, μέχρι να μαλακώσουν, ανακατεύοντας τακτικά.

Ρίχνουμε το αλάτι, το μαύρο πιπέρι και τον αποξηραμένο βασιλικό, ανακατεύοντας καλά για να αναμειχθούν οι γεύσεις.

Κατόπιν προσθέτουμε τις ντομάτες, μαζί με τον χυμό τους και τον ζωμό λαχανικών. Αφήνουμε να βράσει.

Μόλις αρχίσει να βράζει, χαμηλώνουμε τη φωτιά και αφήνουμε τη σούπα να σιγοβράσει για 20-25 λεπτά, ώστε να ενωθούν οι γεύσεις.

Με ραβδο-μπλέντερ πολτοποιούμε τη σούπα μέχρι να γίνει βελούδινη.

Προσθέτουμε την κρέμα και ανακατεύουμε καλά. Αν χρειαστεί, προσαρμόζουμε το αλάτι και το πιπέρι στην προτίμησή μας.

Σερβίρουμε τη σούπα ζεστή, γαρνίροντας με φρέσκα φύλλα βασιλικού.