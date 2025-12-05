Συνταγή για σούπα βελουτέ ψητής κολοκύθας με γαρίδες

Είναι της εποχής και είναι όταν μαγειρεύουμε με υλικά της εποχής, το φαγητό μας είναι πιο νόστιμο.

Ο λόγος για την κολοκύθα, που λόγω της υφής της, μας δίνει πάντα ωραίες σούπες βελουτέ και βελούδινους πουρέδες.

Ο συνδυασμός με τη γαρίδα, είναι πραγματικά πολυτελής και οι γεύσεις δένουν υπέροχα.

Μπορούμε να σερβίρουμε με μία κουταλιά κρέμα γάλακτος και φρεσκοτριμμένο πιπέρι.

Αν μπορέσετε να βρείτε αστεροειδή γλυκάνισο για να αρωματίσετε τα λαχανικά και την κολοκύθα, θα ανακαλύψετε έναν νέο γευστικό κόσμο.

Σούπα ψητής κολοκύθας με γαρίδες

Υλικά:

2 μικρές κολοκύθες ή 1 μεγάλη

2 καρότα

4 κλωνάρια σέλερι

6 πατάτες

2 πράσα

αλάτι-πιπέρι

ζωμό κότας ή λαχανικών διαλυμένο σε μια κούπα ζεστό νερό

1 αστεροειδή γλυκάνισο

Για τις γαρίδες:

ξύσμα από 1/2 λεμόνι – 20-25 γαρίδες καθαρισμένες – αλάτι & πιπέρι

Εκτέλεση:

Καθαρίζουμε την κολοκύθα και τα λαχανικά τα κόβουμε σε κύβους και τα βάζουμε σε ένα ταψί.

Τα αλατοπιπερώνουμε και ρίχνουμε τον ζωμό, τον αστεροειδή γλυκάνισο και το ελαιόλαδο και τα ψήνουμε στους 180°, στον αέρα, για 45 λεπτά.

Βάζουμε τα ψημένα λαχανικά και τους ζωμούς του ταψιού, στο μίξερ και τα πολτοποιούμε.

Ψήνουμε τις γαρίδες σε καυτό τηγάνι, λίγα λεπτά από κάθε πλευρά με αλατοπίπερο και τρίβουμε στο τέλος το ξύσμα λεμονιού.

Σερβίρουμε τη σούπα σε μπολ και τοποθετούμε 4-5 γαρίδες και μερικές σταγόνες ελαιόλαδο, ή μία κουταλιά της σούπας κρέμα γάλακτος, σε κάθε ένα.