Ο Γκίκας Ξενάκης μαγειρεύει στην Κίμωλο

Τα Cycladic Dinners του Amoni συνεχίζονται τον Σεπτέμβριο με έναν από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της σύγχρονης ελληνικής κουζίνας. Την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, ο Γκίκας Ξενάκης ταξιδεύει στην Κίμωλο για ένα chef takeover που μεταφέρει στο νησί τη δική του «ανάγνωση» της ελληνικής γαστρονομίας.
Το τέλος του καλοκαιριού στις Κυκλάδες έχει πλέον το δικό του γαστρονομικό ενδιαφέρον και στην Κίμωλο αυτό περνά φέτος από την κουζίνα του Amoni Restaurant. Η σειρά Cycladic Dinners, που φέρνει στο νησί chefs με διαφορετικές μαγειρικές προσεγγίσεις, υποδέχεται αυτή τη φορά τον Γκίκα Ξενάκη, με ένα μενού γευσιγνωσίας σχεδιασμένο αποκλειστικά για τη βραδιά.
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Ο chef του Aleria δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Μεγάλωσε στη Θήβα, έχοντας από νωρίς στενή σχέση με την ύπαιθρο, τη φύση και τα προϊόντα της, ενώ από το 2012 βρίσκεται στο τιμόνι της κουζίνας του συγκεκριμένου αθηναϊκού εστιατορίου ως Head Chef. Στη μαγειρική του, η ελληνική παράδοση δεν αντιμετωπίζεται ως κάτι στατικό, αλλά ως δυναμική που μπορεί να προσεγγιστεί εκ νέου μέσα από σύγχρονες τεχνικές, προσωπικές μνήμες και φυσικά ιδιαίτερη προσοχή στην πρώτη ύλη.
Η φιλοσοφία του περνά και στο μενού που θα παρουσιάσει στο Amoni. Η αρχή γίνεται με τρία καλωσορίσματα: cracker ρεβυθιού με καπνιστό χέλι, σταφύλι και μάραθο, κρεμμυδόπιτα με τραγανό φύλλο, νεροκρέμμυδα και άνηθο και μια διαφορετική εκδοχή του fish and chips, όπου η τραγανή ταπιόκα συναντά την ταραμοσαλάτα και το αυγοτάραχο Trikalinos.
Στη συνέχεια ακολουθεί το φρέσκο ελληνικό καβούρι με πουρέ φινόκιο, ροδάκινο και λουίζα, πριν το μενού περάσει σε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παιχνίδια του Ξενάκη με τις οικείες γεύσεις: μοσχαράκι χουνκιάρ με tartare μοσχαριού, αφράτη κρέμα μελιτζάνας και καπνιστό γιαούρτι. Κατόπιν, το Αιγαίο επιστρέφει στο προσκήνιο με τη σφυρίδα με κολοκυθοανθό, όστρακα και σάλτσα με κρόκο Κοζάνης. Ακολουθεί το αρνάκι με τερίνα φάβας, χουρμάδες και σάλτσα από ψητά λεμόνια, σε έναν συνδυασμό, ο οποίος ενώνει τη γνώριμη ελληνική πρώτη ύλη με πιο σύνθετες γευστικές αντιθέσεις.
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Για το τέλος προβλέπονται δύο επιδόρπια. Το πρώτο βασίζεται στο πεπόνι, που το συνοδεύουν ακτινίδιο, ζελέ ούζου και sorbet λεμόνι, ενώ το δεύτερο επιστρέφει σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα γλυκά της Ανατολικής Μεσογείου και δεν είναι άλλο από τον μπακλαβά με κρέμα φιστικιού, τραγανά φύλλα και sorbet βατόμουρο.
Συνολικά, η διαδρομή του μενού κινείται ανάμεσα σε στεριά και θάλασσα, παραδοσιακές αναφορές και εξελιγμένη τεχνογνωσία, αποτυπώνοντας τον τρόπο με τον οποίο ο Ξενάκης προσεγγίζει εδώ και χρόνια την ελληνική κουζίνα.
Σημαντικό μέρος της βραδιάς αποτελεί φυσικά το κρασί. Την οινική επιμέλεια αναλαμβάνει η sommelier Γιοβάννα Λύκου, σε συνεργασία με το House of Wine, με επιλογές ετικετών, οι οποίες έχουν σχεδιαστεί για να ακολουθούν τα διαφορετικά στάδια και τις εντάσεις του μενού, αναδεικνύοντας τα πιάτα.
Τα Cycladic Dinners αποτελούν πλέον σταθερό κομμάτι της γαστρονομικής δραστηριότητας του Amoni, με τη λογική των chef takeovers να δίνει κάθε φορά διαφορετικό περιεχόμενο στο τραπέζι. Το εστιατόριο βρίσκεται στο Espera Suites, στο Καλαμίτσι, σε σημείο με εκπληκτική θέα προς τη θάλασσα και τη Μήλο, και χρησιμοποιεί αυτές τις συναντήσεις για να φέρνει στην Κίμωλο διαφορετικές εκδοχές της σύγχρονης ελληνικής μαγειρικής.
INFO:
Το μενού γευσιγνωσίας κοστίζει 85 ευρώ ανά άτομο, η επιλεγμένη οινογνωσία 35 ευρώ, ενώ το πλήρες πακέτο διαμορφώνεται στα 120 ευρώ ανά άτομο. Κρατήσεις γίνονται στο amoni@esperasuites.com και στο +30 2287440010.