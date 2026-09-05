Ο Γκίκας Ξενάκης μαγειρεύει στην Κίμωλο

Τα Cycladic Dinners του Amoni συνεχίζονται τον Σεπτέμβριο με έναν από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της σύγχρονης ελληνικής κουζίνας. Την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, ο Γκίκας Ξενάκης ταξιδεύει στην Κίμωλο για ένα chef takeover που μεταφέρει στο νησί τη δική του «ανάγνωση» της ελληνικής γαστρονομίας.

Το τέλος του καλοκαιριού στις Κυκλάδες έχει πλέον το δικό του γαστρονομικό ενδιαφέρον και στην Κίμωλο αυτό περνά φέτος από την κουζίνα του Amoni Restaurant. Η σειρά Cycladic Dinners, που φέρνει στο νησί chefs με διαφορετικές μαγειρικές προσεγγίσεις, υποδέχεται αυτή τη φορά τον Γκίκα Ξενάκη, με ένα μενού γευσιγνωσίας σχεδιασμένο αποκλειστικά για τη βραδιά.

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Ο chef του Aleria δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Μεγάλωσε στη Θήβα, έχοντας από νωρίς στενή σχέση με την ύπαιθρο, τη φύση και τα προϊόντα της, ενώ από το 2012 βρίσκεται στο τιμόνι της κουζίνας του συγκεκριμένου αθηναϊκού εστιατορίου ως Head Chef. Στη μαγειρική του, η ελληνική παράδοση δεν αντιμετωπίζεται ως κάτι στατικό, αλλά ως δυναμική που μπορεί να προσεγγιστεί εκ νέου μέσα από σύγχρονες τεχνικές, προσωπικές μνήμες και φυσικά ιδιαίτερη προσοχή στην πρώτη ύλη.

O Γκίκας Ξενάκης

Η φιλοσοφία του περνά και στο μενού που θα παρουσιάσει στο Amoni. Η αρχή γίνεται με τρία καλωσορίσματα: cracker ρεβυθιού με καπνιστό χέλι, σταφύλι και μάραθο, κρεμμυδόπιτα με τραγανό φύλλο, νεροκρέμμυδα και άνηθο και μια διαφορετική εκδοχή του fish and chips, όπου η τραγανή ταπιόκα συναντά την ταραμοσαλάτα και το αυγοτάραχο Trikalinos.