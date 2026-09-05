Συνταγή για γλυκό ψωμί με κολοκύθι και κακάο

Ηρεμήστε, το κολοκύθι δεν φαίνεται πουθενά, δεν θα βρείτε εδώ τη γεύση του και έτσι θα το φάνε και τα παιδιά που δεν τρώνε τα λαχανικά.

Το κακάο δίνει τον βασικό χαρακτήρα, ενώ η κανέλα και ο καφές, προσθέτουν αρώματα.

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Η συνταγή είναι κοντά στη λογική ενός κέικ, αλλά το αποτέλεσμα έχει τη μορφή και την πυκνότητα ενός γλυκού ψωμιού.

Κόβεται σε φέτες, ταιριάζει εξίσου με τον πρωινό καφέ ή ως κάτι γλυκό μέσα στην ημέρα και διατηρείται μαλακό χάρη στο κολοκύθι.

Το μόνο σημείο που θέλει λίγη προσοχή είναι η υγρασία του λαχανικού. Δεν χρειάζεται να το στύψουμε μέχρι να στεγνώσει, αλλά ούτε να το ρίξουμε στο μείγμα μαζί με όλο το νερό του.

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Γλυκό ψωμί με κολοκύθι και κακάο

Υλικά:

550 γρ. κολοκύθι, τριμμένο

340 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

50 γρ. κακάο

10 γρ. μαγειρική σόδα

3 γρ. αλάτι

2,5 γρ. κανέλα

300 γρ. ζάχαρη

2 αυγά, περίπου 100 γρ. χωρίς το κέλυφος

170 γρ. ανάλατο βούτυρο, λιωμένο

1 γρ. στιγμιαίο καφέ

2,5 γρ. εκχύλισμα αμυγδάλου

Εκτέλεση:

Τρίβουμε το κολοκύθι στον χοντρό τρίφτη και το αφήνουμε σε ένα σουρωτήρι πάνω από ένα μπολ, ώστε να απομακρυνθεί μέρος των υγρών του όσο ετοιμάζουμε τα υπόλοιπα υλικά. Δεν χρειάζεται να το πιέσουμε δυνατά. Θέλουμε να κρατήσει αρκετή υγρασία για να δώσει μαλακή ψίχα στο ψωμί.

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 175°C και τοποθετούμε τη σχάρα στη μεσαία θέση. Βουτυρώνουμε δύο μακρόστενες φόρμες για κέικ, περίπου 23 × 13 εκ., ή τις ψεκάζουμε με αντικολλητικό σπρέι.

Σε ένα μεγάλο μπολ ανακατεύουμε καλά το αλεύρι, το κακάο, τη μαγειρική σόδα, το αλάτι και την κανέλα. Συνεχίζουμε μέχρι το κακάο να έχει διαλυθεί μέσα στο αλεύρι και να μην υπάρχουν σβόλοι.

Σε δεύτερο μπολ χτυπάμε τα αυγά με τη ζάχαρη για περίπου 1 λεπτό, μέχρι να έχουμε ένα ομοιογενές μείγμα. Προσθέτουμε το λιωμένο βούτυρο, τον στιγμιαίο καφέ και το εκχύλισμα αμυγδάλου και ανακατεύουμε μέχρι να ενωθούν.

Ρίχνουμε μέσα το τριμμένο κολοκύθι και ανακατεύουμε με μια σπάτουλα. Στη συνέχεια προσθέτουμε σταδιακά το μείγμα των στερεών υλικών, σε τρεις δόσεις, ανακατεύοντας κάθε φορά ίσα μέχρι να ενσωματωθεί το αλεύρι. Δεν δουλεύουμε το μείγμα περισσότερο από όσο χρειάζεται.

Μοιράζουμε αμέσως το μείγμα στις δύο φόρμες και τις μεταφέρουμε στον φούρνο. Ψήνουμε για περίπου 50 λεπτά, μέχρι ένα ξυλάκι που θα βυθίσουμε στο κέντρο να βγαίνει καθαρό ή με ελάχιστα υγρά ψίχουλα.

Αφήνουμε τις φόρμες πάνω σε σχάρα για 5 λεπτά. Περνάμε προσεκτικά ένα λεπτό μαχαίρι γύρω από τα τοιχώματα, ξεφορμάρουμε και αφήνουμε τα ψωμιά να κρυώσουν εντελώς πάνω στη σχάρα.

Περιμένουμε να κρυώσουν πλήρως πριν τα κόψουμε. Χρησιμοποιούμε οδοντωτό μαχαίρι ψωμιού, ώστε οι φέτες να βγουν καθαρές χωρίς να διαλυθεί η τρυφερή ψίχα.