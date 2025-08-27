Συνταγή για σπαγγέτι με σάλτσα φέτας και φρέσκια ρίγανη

Αγαπημένες οι μακαρονάδες, είναι το comfort πιάτο, στο οποίο καταφεύγουμε, όλοι, πολύ συχνά.

Η συγκεκριμένη περιέχει, μάλιστα, το υλικό της καρδιάς μας: τη φέτα!

Η μόνη αναμονή που χρειάζεται, είναι να βράσουν τα σπαγγέτι.

Κατά τα άλλα, η σάλτσα φέτας, γίνεται σε 2 λεπτά, μέσα σε ένα πολυκόφτη (multi).

Την σάλτσα αυτή, μπορείτε να την σερβίρετε και με πατάτες τηγανητές ή μπιφτέκια ή και ψητά μπριζολάκια.

Σπαγγέτι με σάλτσα φέτας

Υλικά:

500 γρ. σπαγγέτι

100 γρ. γραβιέρα, τριμμένη

60 ml ελαιόλαδο

αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι

2 κ.σ. ψιλοκομμένη φρέσκια ρίγανη

Για τη σάλτσα φέτας:

250 γρ. φέτα, θρυμματισμένη

5 κ.σ. γάλα φρέσκο

1/2 κ.γ. μπούκοβο

1 σκελίδα σκόρδο

Εκτέλεση:

Στον πολυκόφτη, χτυπάμε όλα τα υλικά για τη σάλτσα μέχρι να έχουμε ένα λείο αποτέλεσμα.

Βράζουμε τα ζυμαρικά σε άφθονο αλατισμένο νερό, σύμφωνα με τις οδηγίες της συσκευασίας τους.

Στη συνέχεια, τα στραγγίζουμε κρατώντας στην άκρη 1/2 φλιτζάνι τσαγιού, από το νερό όπου τα βράσαμε.

Με τη φωτιά στο χαμηλό, τα λαδώνουμε και ανακατεύουμε τα σπαγγέτι με τη σάλτσα φέτας. Αραιώνουμε τη σάλτσα, αν χρειάζεται, με λίγο από το νερό των ζυμαρικών.

Ρίχνουμε την τριμμένη γραβιέρα και την ψιλοκομμένη φρέσκια ρίγανη και ανακατεύουμε απαλά να αναμειχθούν.

Σερβίρουμε τη μακαρονάδα ζεστή.