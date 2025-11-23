Συνταγή για σπαγγέτι ολικής με λαχανάκια Βρυξελλών και μπέικον

Αυτό το σπαγγέτι διαφέρει από ό,τι έχετε φτιάξει και δοκιμάσει.

Περιέχει ψιλοκομμένα λαχανάκια Βρυξελλών που είναι πλούσια σε φυτικές ίνες και γεύση.

Το σπαγγέτι ολικής δίνει μια πιο γήινη γεύση και ενισχύει την ποσότητα φυτικών ινών.

Μπορείτε να παραλείψετε το μπέικον αν θέλετε να κάνετε το πιάτο χορτοφαγικό.

Το σερβίρισμα με χοντροτριμμένη καρυδόψιχα, δίνει άλλη υφή και άλλο ενδιαφέρον.

Σπαγγέτι ολικής με λαχανάκια Βρυξελλών και μπέικον

Υλικά:

400 γρ σπαγγέτι ολικής

3 φρέσκα κρεμμυδάκια κομμένα σε ροδέλες

2 σκελίδες σκόρδο τριμμένες

150 γρ. λαχανάκια Βρυξελλών

120 γρ. καπνιστό μπέικον

100 γρ. φύλλα baby σπανάκι

100 γρ. χοντροκομμένα καρύδια

100 ml ξηρό λευκό κρασί

3 κ.σ. ελαιόλαδο

1 κύβο λαχανικών ψυγείου

60 γρ. τριμμένο πεκορίνο

Εκτέλεση:

Βράζουμε τα ζυμαρικά, σε αλατισμένο νερό, σύμφωνα με τις οδηγίες του πακέτου.

Σοτάρουμε το φρέσκο κρεμμύδι στο τηγάνι με ελαιόλαδο, προσθέτουμε το σκόρδο, το ψιλοκομμένο μπέικον και τα λαχανάκια Βρυξελλών, κομμένα στα τέσσερα.

Σβήνουμε με το κρασί.

Ρίχνουμε τον κύβο λαχανικών και τα φύλλα σπανακιού και βάζουμε με τσιμπίδα το σπαγγέτι ολικής στο τηγάνι.

Ανακατεύουμε από το κέντρο προς τα έξω, να ενωθούν όλα τα υλικά.

Σερβίρουμε με φρεσκοτριμμένο πιπέρι, χοντροτριμμένο καρύδι και τριμμένο πεκορίνο.