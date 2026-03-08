Συνταγή για spaghetti alla Carrettiera με τόνο και μανιτάρια

Μεσογειακή απλότητα σε όλο της το μεγαλείο.

Αν ανοίξουμε το ντουλάπι μας, έχουμε όλα τα υλικά διαθέσιμα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σπαγγέτι με τόνο, μανιτάρια και ντομάτα, με καυτερό και λεμονάτο άγγιγμα.

Αυτό που δεν περιμένουμε με αυτή τη συνταγή είναι το πόσο στρογγυλή και καθαρή γεύση δίνουν τα μανιτάρια με τον τόνο.

Και προσέξτε, ο τόνος που ζητάει η συνταγή, είναι απλός, από κονσέρβα, όχι τίποτα σπουδαίο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Spaghetti alla Carrettiera

Υλικά:

4-5 κ.σ. ελαιόλαδο

4 σκελίδες σκόρδο, ψιλοκομμένες

½ κ.γ. νιφάδες μπούκοβο

120 γρ. μανιτάρια λευκά, κομμένα σε κύβους

αλάτι και φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

400 γρ. ντομάτες ψιλοκομμένες(κονσέρβα)

1 κονσέρβα τόνο σε ελαιόλαδο (113 γρ. και το λάδι)

250 γρ. σπαγγέτι

ψιλοκομμένος μαϊντανός

ξύσμα από 1 λεμόνι

τριμμένη παρμεζάνα για το σερβίρισμα

Εκτέλεση:

Βάζουμε μια μεγάλη κατσαρόλα με αλατισμένο νερό να βράσει.

Ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο σε μεγάλο τηγάνι σε μέτρια φωτιά. Προσθέτουμε το σκόρδο και τις νιφάδες μπούκοβο και σοτάρουμε 1–2 λεπτά μέχρι να μαλακώσουν και να βγάλουν άρωμα.

Προσθέτουμε τα μανιτάρια, αλατοπιπερώνουμε και μαγειρεύουμε 4–5 λεπτά μέχρι να πάρουν χρώμα.

Ρίχνουμε τις ντομάτες και τον τόνο μαζί με το λάδι της κονσέρβας, ανακατεύουμε και χαμηλώνουμε τη φωτιά σε σιγανό. Σιγοβράζουμε περίπου 15 λεπτά μέχρι να δέσει η σάλτσα και να ενσωματωθούν οι γεύσεις.

Όσο σιγοβράζει η σάλτσα, βράζουμε τα σπαγγέτι σύμφωνα με τις οδηγίες της συσκευασίας για al dente.

Όταν είναι έτοιμη η πάστα, μεταφέρουμε τα ζυμαρικά απευθείας με λαβίδα στο τηγάνι με τη σάλτσα και ανακατεύουμε ώστε να καλυφθούν. Προσθέτουμε λίγο από το νερό του βρασίματος αν χρειάζεται να αραιώσουμε τη σάλτσα.

Τέλος, ενσωματώνουμε τον ψιλοκομμένο μαϊντανό και το ξύσμα λεμονιού, διορθώνουμε το αλατοπίπερο και σερβίρουμε αμέσως, με τριμμένη παρμεζάνα.