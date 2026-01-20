Συνταγή για σπιτικές μπάρες με δημητριακά κανέλας και marshmallows

Το μόνο που χρειάζεστε για να πετύχετε την δική μου εκδοχή αυτής της συνταγής για σπιτικές μπάρες, είναι τρία βασικά υλικά.

Αλατισμένο βούτυρο, marshmallows και δημητριακά Cinnamon Toast Crunch, τραγανά «μαξιλαράκια» με γεύση κανέλας.

Απλώς λιώνουμε το βούτυρο και τα marshmallows μαζί, ανακατεύουμε τα δημητριακά, στρώνουμε σε ταψί, αφήνουμε να κρυώσει στο ψυγείο και κόβουμε σε μπάρες.

Τόσο απλά και εύκολα.

Το αποτέλεσμα είναι μια τραγανή αλλά και μαστιχωτή μπάρα με γεύση κανέλας, βουτυράτη και απόλυτα ακαταμάχητη.

Μπάρες με δημητριακά κανέλας

Υλικά για 16 μπάρες:

αντικολλητικό σπρέι μαγειρικής

6 κ.σ. αλατισμένο βούτυρο

280 γρ. μίνι ή μεγάλα marshmallows

1/2 κ.γ. αλάτι

5 φλιτζάνια δημητριακά με κανέλα

Εκτέλεση:

Στρώνουμε ένα τετράγωνο ταψί 23 εκατοστών με λαδόκολλα, αφήνοντας ένα περιθώριο και στις δύο πλευρές και ψεκάζουμε με αντικολλητικό σπρέι μαγειρικής.

Σε μια μεγάλη κατσαρόλα, λιώνουμε το βούτυρο σε μέτρια προς χαμηλή φωτιά.

Προσθέτουμε τα marshmallows και το αλάτι και ανακατεύουμε με μια λαστιχένια σπάτουλα μέχρι να λιώσουν.

Σβήνουμε τη φωτιά και προσθέτουμε τα δημητριακά κανέλας στην κατσαρόλα και με τη λαστιχένια σπάτουλα ανακατεύουμε καλά μέχρι τα δημητριακά να καλυφθούν καλά με τα λιωμένα marshmallows.

Μεταφέρουμε το μείγμα στο ταψί με τη λαδόκολλα και με την ίδια λαστιχένια σπάτουλα απλώνουμε σε ομοιόμορφη στρώση.

Με μια καθαρή λαστιχένια σπάτουλα ψεκασμένη με αντικολλητικό σπρέι μαγειρικής, πιέζουμε σταθερά το μείγμα προς τα κάτω, έτσι ώστε να συμπιεστεί σφιχτά μέσα στο ταψί.

Μεταφέρουμε το ταψί στο ψυγείο για να κρυώσει, για 30 λεπτά.

Βγάζουμε από το ταψί, σηκώνοντας τη λαδόκολλα , ακουμπάμε σε σανίδα κοπής και με κοφτερό μαχαίρι, κόβουμε 16 μπάρες.