Συνταγή για σπιτικές μπάρες με σμέουρα και λάιμ

Μην σας παραπλανά η λέξη μπάρα, πρόκειται για ελαφρύ και αρωματικό επιδόρπιο, κομμένο σε σχήμα παραλληλόγραμμο.

Έχουν δροσιστική, γλυκόξινη γεύση, βάση μπισκότου βουτύρου και γέμιση από σμέουρο και λάιμ.

Ανακατεύοντας λίγη μαρμελάδα βατόμουρο με τον χυμό λάιμ, θα δώσουμε μια όμορφη ροζ απόχρωση.

Αυτές οι μπάρες δεν απαιτούν κανέναν ειδικό εξοπλισμό, μόνο μπολ ανάμειξης και ένα σύρμα.

Δεν χρειάζεται καν να χωρίσετε τα αυγά ή βάλετε κατσαρόλα στη φωτιά.

Μπάρες με σμέουρα και λάιμ

Υλικά:

σπρέι μαγειρικής ή βούτυρο, για το λάδωμα του ταψιού

1 κ.σ. + 1 κ.γ. ξύσμα λάιμ (από 4 λάιμ), χωρισμένο

2/3 φλ. (160 ml) φρέσκο ​​χυμό λάιμ , (από 5 – 6 λάιμ)

1 1/4 φλ.( 250 γρ. ) + 1/3 φλ. ( 66 γρ. ) κρυσταλλική ζάχαρη, χωρισμένη

1/2 κ.γ. αλάτι, χωρισμένο

1 φλ. ( 120 γρ. ) + 1/4 φλ. ( 30 γρ.) αλεύρι για όλες τις χρήσεις, χωρισμένο

6 κ.σ. ( 85 γρ. ) βούτυρο, κρύο και κομμένο σε κύβους

4 μεγάλα αυγά

1/3 φλ. ( 112 γρ.) μαρμελάδα βατόμουρο

Για γαρνίρισμα:

ζάχαρη άχνη

φρέσκα σμέουρα

Εκτέλεση:

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 180°.

Λαδώνουμε τον πάτο και τα πλαϊνά ενός τετράγωνου ταψιού 20 εκατοστών με βούτυρο ή αντικολλητικό σπρέι ψησίματος.

Στρώνουμε το ταψί με λαδόκολλα.

Παίρνουμε το ξύσμα από 4 λάιμ με έναν ψιλό τρίφτη, κρατώντας 1 κουταλάκι του γλυκού για τη βάση και 1 κουταλιά της σούπας για τη γέμιση.

Στύβουμε τα λάιμ μέχρι να βγάλουν 2/3 του φλιτζανιού σουρωμένο χυμό για τη γέμιση.

Σε ένα μεσαίο μπολ, βάζουμε 1/3 φλιτζανιού ζάχαρη, 1 κουταλάκι του γλυκού ξύσμα και 1/4 από το κουταλάκι του γλυκού, αλάτι. Με τις άκρες των δακτύλων σας, τρίβουμε το ξύσμα λάιμ στη ζάχαρη, ώστε να βγουν τα αρώματα.

Προσθέτουμε 1 φλιτζάνι αλεύρι και ανακατεύουμε με σύρμα.

Ρίχνουμε το βούτυρο σε κύβους και με τα δάχτυλα, το ενώνουμε με το αλεύρι. Θα πρέπει να μοιάζει με τη ζύμη για κράμπλ.

Πιέζουμε τη ζύμη σε ομοιόμορφη στρώση στο προετοιμασμένο ταψί.

Ψήνουμε τη ζύμη μέχρι να ροδίσει ελαφρά γύρω από τις άκρες, περίπου 25 λεπτά.

Ενώ ψήνεται η ζύμη, ετοιμάζουμε τη γέμιση: σε ένα μεγάλο μπολ, βάζουμε 1 1/4 φλιτζανιού ζάχαρη, 1 κουταλιά της σούπας ξύσμα και 1/4 από το κουταλάκι του γλυκού αλάτι.

Με τις άκρες των δακτύλων τρίβουμε το ξύσμα λάιμ στη ζάχαρη.

Προσθέτουμε 1/4 φλιτζανιού αλεύρι και χτυπάμε με σύρμα και ύστερα ένα ένα τα αυγά, χτυπώντας, μέχρι να ομογενοποιηθούν.

Ρίχνουμε τον χυμό λάιμ και τη μαρμελάδα βατόμουρο.

Όταν ψηθεί η βάση, βγάζουμε από τον φούρνο και αφού κάνουμε ένα τελικό ανακάτεμα στη γέμιση, την ρίχνουμε πάνω από τη ζεστή ζύμη.

Ψήνουμε μέχρι να ροδίσει, περίπου για 30 λεπτά.

Αφήνουμε τις μπάρες να κρυώσουν στο ταψί περίπου 1 ώρα και μετά βάζουμε στο ψυγείο για τουλάχιστον 1 ώρα πριν σερβίρουμε.

Ύστερα τραβάμε τη λαδόκολλα για να σηκώσουμε προσεκτικά τις μπάρες από το ταψί και τις τοποθετούμε σε μια σανίδα κοπής.

Κόβουμε τις μπάρες σε τετράγωνα και πασπαλίζουμε ζάχαρη άχνη.

Γαρνίρουμε κάθε μπάρα με ένα σμέουρο και λίγο ξύσμα λάιμ.