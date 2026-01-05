Συνταγή για σπιτικό fish and chips

Το πιο χαρακτηριστικό φαγητό της Αγγλίας, είναι το fish and chips, δηλαδή ψάρι με τραγανή κρούστα και τηγανητές πατάτες.

Εκεί, μπορούμε να το βρούμε σε μικρά μαγαζιά σε κάθε γωνία και να τα φάμε στο χέρι, περπατώντας.

Ο συνδυασμός του φιλέτου μπακαλιάρου, τηγανισμένου μέσα σε κουρκούτι ώστε να γίνει τραγανό, είναι απίθανης γεύσης.

Συνήθως οι Άγγλοι το ραντίζουν με ξύδι και το συνοδεύουν με αυγά τουρσί ή αγγουράκια τουρσί.

Οι πατάτες είναι χοντροκομμένες, τραγανές έξω και τρυφερές μέσα και έχουν το κόλπο τους για να τις φτιάξουμε έτσι, στο σπίτι.

Fish & chips

Υλικά:

4 φιλέτα λευκού ψαριού (π.χ. μπακαλιάρος ή πέρκα)

1 φλιτζάνι αλεύρι (και επιπλέον για το πανάρισμα)

1 φλιτζάνι μπύρα

1 κουταλάκι μπέικιν πάουντερ

4 μεγάλες πατάτες, κομμένες σε χοντρές ράβδους

αλάτι και πιπέρι

φυτικό λάδι για τηγάνισμα

Εκτέλεση:

Bράζουμε νερό σε μια κατσαρόλα και ρίχνουμε τις κομμένες πατάτες για 5-7 λεπτά ώστε να μαλακώσουν ελαφρώς. Έπειτα, τις στραγγίζουμε και τις αφήνουμε να στεγνώσουν.

Σε ένα μπολ, αναμιγνύουμε το αλεύρι, το μπέικιν πάουντερ, το αλάτι και το πιπέρι. Στη συνέχεια, προσθέτουμε τη μπύρα και ανακατεύουμε μέχρι να δημιουργηθεί ένα παχύ κουρκούτι.

Σε ένα βαθύ τηγάνι, ζεσταίνουμε αρκετό λάδι για τηγάνισμα, σε μέτρια-υψηλή θερμοκρασία.

Παίρνουμε το φιλέτο του ψαριού και το πανάρουμε στο αλεύρι, βουτάμε στο κουρκούτι και το ρίχνουμε στο καυτό λάδι. Τηγανίζουμε για περίπου 5-6 λεπτά από κάθε πλευρά, μέχρι να πάρει χρυσό χρώμα.

Αφού τηγανίσουμε το ψάρι, το βγάζουμε σε χαρτί κουζίνας για να απορροφήσει το περιττό λάδι.

Στο ίδιο λάδι, τηγανίζουμε τις προβρασμένες πατάτες για περίπου 5-7 λεπτά ή μέχρι να γίνουν τραγανές.

Σερβίρουμε το ψάρι μαζί με τις πατάτες, αλατίζουμε και μπορούμε να προσθέσουμε και λίγο λεμόνι ή ξύδι, για έξτρα γεύση.