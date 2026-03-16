Συνταγή για σπιτικό γύρο κοτόπουλου με φιλέτο μπούτι μαριναρισμένο

Greek gyro, home style, θα φτιάξουμε σήμερα.

Δηλαδή, ζουμερό, αρωματικό σπιτικό γύρο κοτόπουλου, με φιλέτο μπούτι μαριναρισμένο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο μαρινάρισμα βρίσκεται όλη η γεύση γι’ αυτό θα μαρινάρουμε προσεκτικά το φιλέτο από μπούτι ώστε τα μπαχαρικά να εισχωρήσουν στο κρέας.

Μπορούμε, ύστερα να ψήσουμε με δύο τρόπους: σε καυτό τηγάνι ή σχάρα τα φιλέτα ένα – ένα, ή να τα στοιβάξουμε το ένα πάνω στο άλλο, περασμένα σε δύο ξύλινα σουβλάκια, που θα στηρίξουμε σε μισό κρεμμύδι.

Σερβίρουμε με όλα τα αγαπημένα και οικεία συνοδευτικά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σπιτικός γύρος κοτόπουλου με φιλέτο μπούτι μαριναρισμένο

Υλικά:

1 κιλό φιλέτο από μπούτι κοτόπουλο, ξεκοκαλισμένο

4–5 κ.σ. ελαιόλαδο

1 κ.σ. καπνιστή πάπρικα

½ κ.γ. κάρυ

1 κ.γ. σκόνη μουστάρδας

1 κ.σ. ξερό θυμάρι

¼ κ.γ. σκόνη σκόρδου

αλάτι – πιπέρι

Για το ψήσιμο:

μισό μεγάλο κρεμμύδι

μισή ντομάτα

2 μεγάλα ξύλινα καλαμάκια για σουβλάκι

Για το σερβίρισμα:

3 πίτες, ψημένες και κομμένες στα 4

κρεμμύδι σε λεπτές φέτες

μαϊντανός ψιλοκομμένος

καπνιστή πάπρικα για πασπάλισμα και χυμό λεμονιού

ντομάτα σε φέτες

γιαούρτι με δυόσμο

Εκτέλεση:

Βάζουμε σε μεγάλο μπολ το κοτόπουλο, το ελαιόλαδο, το αλάτι, το πιπέρι και όλα τα μπαχαρικά (κάρυ, μουστάρδα, θυμάρι, σκόρδο, πάπρικα). Ανακατεύουμε καλά, ώστε η μαρινάδα να καλύψει κάθε κομμάτι.

Σκεπάζουμε με μεμβράνη και τοποθετούμε στο ψυγείο για 1 ώρα τουλάχιστον (ή όλη τη νύχτα) να μαριναριστεί.

Βγάζουμε το κοτόπουλο από το ψυγείο και προθερμαίνουμε τον φούρνο στις αντιστάσεις.

Μπήγουμε 2 ξυλάκια στο μισό κρεμμύδι και περνάμε τα φιλέτα κοτόπουλου.

Περνάμε στην κορυφή της μισή ντομάτα και ψήνουμε στους 200 βαθμούς για 2 ώρες.

Αφήνουμε το γύρο να «σταθεί», για λίγα λεπτά και τα κόβουμε από πάνω προς τα κάτω, σε πολύ λεπτές φέτες.

Σερβίρουμε τον γύρο περιχυμένο με τα υγρά του ψησίματος με λίγο λεμόνι και πάπρικα, μαζί με τα συνοδευτικά, ντομάτα, κρεμμύδι, μαϊντανό, γιαούρτι–δυόσμο και τις ψημένες πίτες.