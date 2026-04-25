Συνταγή για σπιτικό ποπ κορν με μέλι

Σαν καραμέλα
Ποπ κορν με μέλι
Ηλιάνα Σκιαδά

Υγιεινό και σούπερ νόστιμο σνακ, ιδανικό για τα παιδιά.

Το ποπ κορν είναι από τα πιο παλιές νοστιμιές στον κόσμο. Οι ιθαγενείς της Αμερικής το έφτιαχναν αιώνες πριν ταυτιστεί με τις ταινίες, στον κινηματογράφο, ή στον καναπέ μας.

Εδώ όμως φεύγουμε από το απλό αλατισμένο και περνάμε σε μια άλλη λογική.

Το συνδυάζουμε με μέλι και βούτυρο, τα υλικά, δηλαδή, που έχουν τα παραδοσιακά γλυκίσματα.

Το αποτέλεσμα είναι τραγανό, καραμελωμένο και ελαφρώς κολλώδες — από αυτά που τρως χωρίς να το καταλάβεις.

Σπιτικό ποπ κορν με μέλι

Υλικά:

  • 30 ml φυτικό λάδι
  • 100 γρ. καλαμπόκι για ποπ κορν
  • 170 γρ. μέλι
  • 60 γρ. βούτυρο
  • 3 γρ. αλάτι

Εκτέλεση:

Ζεσταίνουμε το λάδι σε κατσαρόλα και φτιάχνουμε το ποπ κορν.

Αλατίζουμε το ποπ κορν και απλώνουμε σε ταψί με αντικολλητικό χαρτί.

Σε κατσαρόλα ζεσταίνουμε το μέλι με το βούτυρο μέχρι να ομογενοποιηθούν.

Ρίχνουμε το ποπ κορν μέσα και ανακατεύουμε ώστε να καλυφθεί καλά.

Απλώνουμε ξανά στο ταψί και ψήνουμε στους 120°C για περίπου 45 λεπτά, ανακατεύοντας ανά διαστήματα.

Αφήνουμε να κρυώσει και σπάμε σε κομμάτια.

