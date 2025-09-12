Συνταγή για σπιτικό σταφιδόψωμο με άρωμα πορτοκαλιού

Οι παλιές νοικοκυρές, αλλά και οι σύγχρονοι μάγειρες, έχουν ένα κοινό.

Επιλέγουν να μαγειρέψουν με τα υλικά της εποχής και με ότι παράγεται, φύεται ή μεγαλώνει σε μία εύλογη ακτίνα, κοντά τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Και αφού είπα αυτά, θέλω να σας μιλήσω για τις σταφίδες που είναι στην εποχή τους.

Πριν λίγες μέρες που μου έστειλαν από το νησί, μου τη Ζάκυνθο, μαύρες σταφίδες, άρχισα να σκέφτομαι τι να φτιάξω.

Κατέληξα σε αυτή τη συνταγή αφράτου και μαλακού σταφιδόψωμου που εξαφανίστηκε σε μία μέρα από την κουζίνα μας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σταφιδόψωμο με γάλα

Υλικά:

1 κιλό αλεύρι σκληρό (για τσουρέκι)

1 φακελάκι ξηρή μαγιά

2 κ.γ. αλάτι

1 κ.σ. ζάχαρη

1/4 κ.γ. γαρύφαλο τριμμένο

1 κ.γ ξύσμα πορτοκαλιού

1/2 λίτρο γάλα πλήρες χλιαρό + λίγο για το άλειμμα

150 γρ. βούτυρο μαλακό

100 γρ. μαύρες σταφίδες

Εκτέλεση:

Βάζουμε στον κάδο του μίξερ το αλεύρι, το αλάτι, τη ζάχαρη, το γαρύφαλλο και το βούτυρο και αρχίζουμε το ανακάτεμα με τον γαντζο.

Κρατάμε 2 κουταλιές της σούπας γάλα για να αλείψουμε το σταφιδόψωμο πριν το φουρνίσουμε και διαλύουμε τη μαγιά στο υπόλοιπο, ελαφρώς, χλιαρό γάλα.

Ρίχνουμε το υγρό στον κάδο, ζυμώνοντας με τον γάντζο, μέχρι να γίνει μια ζύμη λεία και ελαστική.

Προσθέτουμε τις σταφίδες και συνεχίζουμε το ζύμωμα σε μέτρια ταχύτητα.

Σκεπάζουμε τον κάδο του μίξερ με καθαρή πετσέτα και τον βάζουμε σε ζεστό μέρος για 20 λεπτά, να δουλέψει η μαγιά.

Αλείφουμε με φυτικό λάδι ή βούτυρο μια μακρόστενη φόρμα και τοποθετούμε μέσα στη ζύμη.

Το σκεπάζουμε και το αφήνουμε, πάλι, σε ζεστό μέρος να διπλασιαστεί σε όγκο.

Κάνουμε μια χαρακιά με το μαχαίρι στην επιφάνεια του ψωμιού ή μερικές τρύπες με το πιρούνι και το αλείφουμε απαλά με τις 2 κουταλιές χλιαρό γάλα, που έχουμε κρατήσει.

Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς, για περίπου 50 λεπτά, ή μέχρι να πάρει ωραίο χρώμα.