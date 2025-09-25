Συνταγή για σπιτικό τσάτνεϊ με σύκο και μαύρη ελιά

Όταν επισκέπτομαι φίλους στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, τους δωρίζω συνήθως, κάτι χειροποίητο, φτιαγμένο με υλικά από την πατρίδα μας.

Τρελαίνονται, κυρίως οι ξένοι, για τα καλούδια μας, μαρμελάδες, σάλτσες, τσάτνεϊ και γλυκά κουταλιού.

Για να είμαι τίμια, θέλω να τονίσω, τα υλικά είναι τοπικά, όχι πάντα και οι συνταγές.

Όπως αυτό το αγγλικό τσάτνεϊ, που συνδυάζεται υπέροχα με ένα δίσκο τυριών.

Περιέχει αποξηραμένα σύκα, κατά προτίμηση, από την Κύμη Ευβοίας και μαύρες ελιές Θάσου.

Τσάτνεϊ με σύκα και ελιές

Υλικά:

325 γρ. μαλακά αποξηραμένα σύκα (κομμένα στη μέση)

220 γρ. αποξηραμένες μαύρες ελιές χωρίς κουκούτσι

100 γρ. σκούρα καστανή ζάχαρη

1 κ.γ. σπόρους μάραθου

1 κ.γ. τριμμένη κανέλα

1 πρέζα τριμμένο γαρίφαλο

60 ml κρασί μαρσάλα

150 ml ξύδι από κόκκινο κρασί

100 ml νερό

Εκτέλεση:

Βάζουμε όλα τα υλικά σε μια μικρή κατσαρόλα με βαρύ πάτο και καπάκι, περιμένουμε μέχρι να δούμε την πρώτη φουσκάλα και όταν αρχίσει να βράζει, κλείνουμε το καπάκι, χαμηλώνουμε τη φωτιά και σιγοβράζουμε για 15 λεπτά.

Αποσύρουμε από τη φωτιά, βγάζουμε το καπάκι και αφήνουμε να κρυώσει λίγο, για περίπου 5 λεπτά και ύστερα το ρίχνουμε όλο στο μούλτι, πατώντας το κουμπί κοφτά να ψιλοκοπούν τα υλικά, χωρίς να γίνουν πολτός.

Βάζουμε το τσάτνεϊ σε καθαρά, αποστειρωμένα βάζα, κλείνουμε τα καπάκια τους, τα αναποδογυρίσουμε και αφήνουμε να κρυώσουν για περίπου 3 ώρες πριν τα βάλουμε στο ψυγείο, όπου αποθηκεύονται για έναν μήνα, αφού ανοιχτούν.