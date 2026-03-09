Συνταγή για ταραμοσαλάτα με κόκκινη γλυκοπατάτα

Για την εμμονή μου με την ταραμοσαλάτα, έχω ξαναμιλήσει.

Για το γεγονός ότι δοκιμάζω την ταραμοσαλάτα σε όποιο μαγαζί ή σπίτι, ο μάγειρας υπερηφανεύεται ότι φτιάχνει τη «καλύτερη», επίσης, σας έχω ξαναπεί.

Πρόσφατα φάγαμε σε ένα μικρό, αλλά πολύ προσεγμένο μαγαζί ψαροφαγίας, στις Τζιτζιφιές και εκεί με περίμενε μια έκπληξη.

Μία από τις καλύτερες ταραμοσαλάτες που έχω δοκιμάσει, με κάτι το διαφορετικό στη γεύση.

Έπρεπε να μάθω το μυστικό και ρωτώντας και ψάχνοντας, το βρήκα: είναι δύο υλικά – έκπληξη.

Ταραμοσαλάτα με κόκκινη γλυκοπατάτα

Υλικά :

80 γρ. λευκός ταραμάς

400 γρ. κόκκινη γλυκοπατάτα (καθαρισμένη και βρασμένη ή ψημένη)

1 κρεμμύδι (ψιλοκομμένο)

5 κ.σ. ελαιόλαδο

1 σφηνάκι ξύδι (περίπου 20–30 ml)

Εκτέλεση:

Βράζουμε ή ψήνουμε την κόκκινη γλυκοπατάτα μέχρι να μαλακώσει εντελώς, την ξεφλουδίζουμε και την αφήνουμε να κρυώσει.

Ψιλοκόβουμε το κρεμμύδι και το αφήνουμε να «μαλακώσει» με λίγο αλάτι αν θέλουμε να μειώσουμε την αψάδα του.

Βάζουμε στον κάδο του μίξερ ή του ραβδομπλέντερ τον λευκό ταραμά, την μαλακωμένη γλυκοπατάτα, το ψιλοκομμένο κρεμμύδι, το ξύδι και το ελαιόλαδο.

Αφήνουμε την ταραμοσαλάτα λίγη ώρα στο ψυγείο για να δέσουν οι γεύσεις.

Σερβίρουμε κρύα, ραντίζοντας με λίγες σταγόνες ελαιόλαδο και προαιρετικά, με ψιλοκομμένο άνηθο.