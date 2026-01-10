Συνταγή για τάρτα με κυδώνια σε καραμελωμένο φύλλο κρούστας

Απόλυτα φινετσάτη, σαν tarte tatin, αλλά με κυδώνια.

Άλλη μία διαφορά, εκτός από το διαφορετικό υλικό, τα κυδώνια στην προκειμένη, είναι ο τρόπος που γίνεται η προετοιμασία του φρούτου.

Τα κυδώνια, βράζουν μέσα σε σιρόπι και δεν καραμελώνουν με βούτυρο και ζάχαρη όπως τα μήλα, στην κλασική γαλλική ανάποδη τάρτα.

Τα κυδώνια παίρνουν κόκκινο χρώμα μέσα στην κατσαρόλα και αυτό δίνει όμορφο οπτικό αποτέλεσμα.

Μπορούμε να τα αρωματίσουμε με κανέλα όπως λέμε στη συνταγή, ή με ένα κλωναράκι αρμπαρόριζα, αν έχετε στη γλάστρα σας.

Τάρτα με κυδώνια

Υλικά:

Για τη βάση:

4 φύλλα κρούστας

1 κ.σ. βούτυρο λιωμένο

2 κ.σ. ζάχαρη

Για τα κυδώνια:

4-5 κυδώνια (ανάλογα το μέγεθος)

2 1/2 φλ. ζάχαρη

4 φλ. νερό

χυμό από 1/2λεμόνι

1 ξυλάκι κανέλα

Για το σερβίρισμα

χτυπημένη κρέμα γάλακτος και λίγο ξύσμα πορτοκαλιού

Εκτέλεση:

Πλένουμε, ξεφλουδίζουμε, αφαιρούμε το κέντρο και κόβουμε σε χοντρές φέτες τα κυδώνια, σαν πατάτες φούρνου.

Τα βάζουμε σε κατσαρόλα με τη ζάχαρη και το νερό και αφήνουμε να πάρουν βράση.

Χαμηλώνουμε την φωτιά, αρκετά, τόσο που να κοχλάζει το σιρόπι και βράζουμε για περίπου 2 ώρες, μέχρι να πάρουν κόκκινο χρώμα.

Προσθέτουμε τον χυμό λεμονιού και το ξύλο κανέλας.

Δυναμώνουμε λίγο τη φωτιά και συνεχίζουμε το βράσιμο μέχρι να δέσει το σιρόπι. Βγάζουμε και πετάμε την κανέλα.

Βουτυρώνουμε ένα ταψάκι 24 εκατοστών και το ντύνουμε με λαδόκολλα που αφήνουμε να εξέχει στα πλαϊνά.

Τακτοποιούμε στο ταψί τα κυδώνια, με την φαρδιά πλευρά κάτω, χωρίς να αφήσουμε κενό.

Περιχύνουμε με το σιρόπι.

Ανοίγουμε τα φύλλα κρούστας και ένα-ένα, τα βουτυρώνουμε και τα πασπαλίζουμε με ζάχαρη.

Τα τοποθετούμε τσαλακωτά, πάνω από τα κυδώνια.

Ψήνουμε, στη μεσαία σχάρα για περίπου μισή ώρα.

Βγάζουμε από τον φούρνο, αφήνουμε να κρυώσει ελαφρά και έπειτα αναποδογυρίζουμε σε πιατέλα.

Σερβίρουμε την τάρτα, χλιαρή με χτυπημένη κρέμα γάλακτος, στην οποία ανακατεύουμε για άρωμα, λίγο ξύσμα πορτοκαλιού.