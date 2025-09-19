Συνταγή για τάρτα σοκολάτας με ψημένη γέμιση

Αυτή είναι ίσως η πιο κλασική τάρτα σοκολάτας, που μας έρχεται με Αμερικανικό διαβατήριο.

Η γέμιση της ψήνεται και δεν την βάζουμε απλώς, στο ψυγείο να παγώσει όπως κάνουμε με τις τάρτες που έχουν βάση μπισκότου και γέμιση γκανάς σοκολάτας.

Έχει τραγανή βάση και πλούσια σοκολατένια γέμιση, που θυμίζει brownie.

Για ευκολία και για να είναι έτοιμη πιο γρήγορα, εγώ την φτιάχνω με έτοιμο φύλλο για τάρτες.

Όποια ζύμη και να βάλετε, θα πρέπει να την ψήσετε, βάζοντας στη μέση, όσπρια, ρύζι ή αν έχετε, τα ειδικά βαρίδια για τις τάρτες. Και να την αφήσετε να κρυώσει, πριν βάλετε τη γέμιση.

Τάρτα σοκολάτας ψημένη

Υλικά:

1 έτοιμο φύλλο για τάρτα

1 κ.γ βούτυρο για την ταρτιέρα

Για τη γέμιση:

150 γρ. βούτυρο αγελαδινό

150 γρ. κουβερτούρα ψιλοκομμένη

200 γρ. ζάχαρη

3 αυγά, σε θερμοκρασία δωματίου

100 γρ. γιαούρτι ή ελαφρύ τυρί κρέμα

2 κ.γ. εκχύλισμα βανίλιας

1/2 κ.γ. αλάτι

30 γρ. κακάο άγλυκο

Εκτέλεση:

Βουτυρώνουμε την ταρτιέρα και πιέζουμε το φύλλο να εφαρμόσει σωστά, στον πάτο και στα πλαϊνά.

Κόβουμε όσο φύλλο εξέχει, πέρα από το χείλος.

Με ένα πιρούνι τρυπάμε σε διάφορα σημεία, στρώνουμε με αντικολλητικό χαρτί και βάζουμε στη μέση, όσπρια, ρύζι ή τα ειδικά βαρίδια για τις τάρτες.

Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 200°C, στις αντιστάσεις, για 30 λεπτά.

Βγάζουμε από τον φούρνο, αφαιρούμε το χαρτί και τα βαρίδια, χαμηλώνουμε τον φούρνο στους 170°C και ψήνουμε τη ζύμη 15 λεπτά, ακόμη, για να πάρει χρώμα.

Τη αφήνουμε στην άκρη να κρυώσει εντελώς και φτιάχνουμε τη γέμιση.

Ξεκινάμε λιώνοντας το βούτυρο σε κατσαρόλα, σε μέτρια φωτιά.

Σβήνουμε τη φωτιά, προσθέτουμε τη σοκολάτα και ανακατεύουμε μέχρι να λιώσει και να γίνει γυαλιστερή.

Σε ένα μέτριο μπολ χτυπάμε τη ζάχαρη, τα αυγά, τη βανίλια και το αλάτι, να αφρατέψουν καλά.

Προσθέτουμε το γιαούρτι ή το τυρί κρέμα και τη λιωμένη σοκολάτα και ανακατεύουμε καλά. Ρίχνουμε και το κακάο. Ανακατεύουμε.

Αδειάζουμε τη γέμιση στην ψημένη τάρτα και ψήνουμε για 30 λεπτά, μέχρι να σταθεροποιηθεί το κέντρο.