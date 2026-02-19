Συνταγή για θράψαλο γεμιστό με ρύζι και μυρωδικά

Θράψαλο γεμιστό με ρυζάκι και μυρωδικά, είναι ένα ταπεινό πιάτο, όπου η νοστιμιά περισσεύει.

Έχει πολύ απλά υλικά και είναι το ίδιο, πολύ οικονομικό ως πρώτη ύλη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το μεγάλο γεμιστό θράψαλο βγαίνει πολύ χορταστικό, αν και νηστίσιμο φαγητό.

Το ρύζι Καρολίνα απορροφά τα υγρά χωρίς να λασπώνει, ενώ ο άνηθος και ο μαϊντανός δίνουν φρεσκάδα.

Θα ψήσουμε τα θράψαλα σκεπασμένα, για να διατηρήσουν την υγρασία τους και τη γεύση από τον πελτέ και την ώριμη ντομάτα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Θράψαλα γεμιστά

Υλικά:

3 μεγάλα θράψαλα, καθαρισμένα και πλυμένα

ελαιόλαδο (για το σωτάρισμα και το ταψί)

1 ξερό κρεμμύδι, ψιλοκομμένο

5–6 φρέσκα κρεμμυδάκια, ψιλοκομμένα

12 κ.σ. ρύζι Καρολίνα (περίπου 120–150 γρ.)

άνηθος, ψιλοκομμένος (1–2 κ.σ.)

μαϊντανός, ψιλοκομμένος (1–2 κ.σ.)

αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι κατά προτίμηση

κουρκουμάς (μια πρέζα)

ρίγανη (1/2–1 κ.γ.)

1/2 κ.γ. κόκκινο πιπέρι (γλυκό ή καυτερό, ανάλογα με την προτίμηση)

1 ποτηράκι κρασί (περίπου 60–70 ml)

1 ώριμη ντομάτα, ψιλοκομμένη

1–2 κ.σ. πελτέ ντομάτας

επιπλέον νερό για το ταψί ώστε να φτάσει περίπου μέχρι στη μέση των θράψαλων

Εκτέλεση:

Καθαρίζουμε καλά τα θράψαλα: αφαιρούμε εντόσθια, κρατάμε τα σώματα για γέμισμα και ψιλοκόβουμε τα υπόλοιπα μέρη.

Ξεπλένουμε το ρύζι Καρολίνα κάτω από κρύο νερό μέχρι να γίνει σχετικά καθαρό. Αφήνουμε να στραγγίξει.

Ζεσταίνουμε 2–3 κ.σ. ελαιόλαδο σε μέτρια φωτιά σε βαθύ τηγάνι. Προσθέτουμε το ψιλοκομμένο ξερό κρεμμύδι, τα φρέσκα κρεμμυδάκια και το ψιλοκομμένο θράψαλο και σωτάρουμε μέχρι να μαλακώσουν (5-6 λεπτά).

Ρίχνουμε το ξεπλυμένο ρύζι στο τηγάνι και ανακατεύουμε για 1–2 λεπτά ώστε να επικαλυφθεί με το λάδι. Προσθέτουμε τον ψιλοκομμένο άνηθο και μαϊντανό, κουρκουμά, ρίγανη, κόκκινο πιπέρι, αλάτι και πιπέρι. Ανακατεύουμε καλά.

Προσθέτουμε την ψιλοκομμένη ντομάτα, τον πελτέ και το κρασί. Ανακατεύουμε, αυξάνουμε ελαφρά τη φωτιά μέχρι να πάρει 1–2 βράσεις και μετά χαμηλώνουμε. Μόλις πάρει δύο βράσεις το κατεβάζουμε από τη φωτιά — το ρύζι δεν πρέπει να μαγειρευτεί τελείως, απλώς να απορροφήσει μέρος των υγρών ώστε να μείνει «αλ ντέντε» όταν θα ψηθεί μέσα στο θράψαλο.

Γεμίζουμε προσεκτικά τα θράψαλα με το μείγμα ρυζιού, χωρίς να τα γεμίσουμε εντελώς (αφήνουμε λίγο χώρο για το ρύζι να φουσκώσει). Κλείνουμε το άνοιγμα με οδοντογλυφίδα.

Ραντίζουμε με ελάχιστο ελαιόλαδο στο πυρέξ, τοποθετούμε τα γεμισμένα θράψαλα αραιά. Διαλύουμε ένα κουταλάκι πελτέ σε τόσο νερό, ώστε να φτάνει περίπου μέχρι τη μέση των θράψαλων. Ραντίζουμε με ελαιόλαδο από πάνω.

Σκεπάζουμε καλά το ταψί, με λαδόκολλα και αλουμινόχαρτο και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180°C, στον αέρα, για 40–45 λεπτά.

Ελέγχουμε στο 35ο λεπτό: αν το υγρό έχει εξατμιστεί πολύ, προσθέτουμε λίγο ζεστό νερό. Τα θράψαλα είναι έτοιμα όταν το ρύζι έχει μαλακώσει πλήρως και το σώμα τους είναι τρυφερό.

Βγάζουμε από το φούρνο, αφαιρούμε προσεκτικά τη λαδόκολλα και αφήνουμε να σταθούν 5–10 λεπτά. Σερβίρουμε τα γεμιστά θράψαλα ζεστά με τη σαλτσούλα από το ταψί.