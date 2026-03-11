Συνταγή για τηγανίτες με άρωμα λεμονιού

Είναι αέρινες, ελαφριές και νόστιμες τηγανίτες.

Τα pancakes με άρωμα και γεύση λεμονιού, έχουν ξεχωριστή φρεσκάδα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Είναι ιδανικά για ένα υγιεινό οικογενειακό πρωϊνό όταν έχουμε περισσότερο χρόνο, όπως το Σαββατοκύριακο.

Η τεχνική του διαχωρισμού των αυγών και το χτύπημα των ασπραδιών μέχρι να σχηματιστούν σφιχτές κορυφές δίνει όγκο, ενώ το τυρί cottage προσθέτει έξτρα πρωτεΐνη, χωρίς να βαραίνει το μείγμα.

Η σωστή θερμοκρασία του τηγανιού και το αργό ψήσιμο, εξασφαλίζουν ροδοψημένο εξωτερικό με μαλακό εσωτερικό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τηγανίτες με άρωμα λεμονιού

Υλικά (για περίπου 12 τηγανίτες διαμέτρου):

3 αυγά (χωρισμένα κρόκοι – ασπράδια)

30 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

170 γρ. cottage cheese

55 γρ. βούτυρο, λιωμένο

25 γρ. ζάχαρη

¼ κ.γ. αλάτι

1 κ.σ. ξύσμα λεμονιού

Εκτέλεση:

Σε μπολ, ανακατεύουμε τους κρόκους με το αλεύρι, το cottage cheese, το λιωμένο βούτυρο, τη ζάχαρη, το αλάτι και το ξύσμα λεμονιού μέχρι να ομοιογενοποιηθούν.

Σε καθαρό μπολ, χτυπάμε τα ασπράδια σε σφιχτές κορυφές.

Διπλώνουμε προσεκτικά τα ασπράδια στο μείγμα των κρόκων με λαστιχένια σπάτουλα μέχρι να ενσωματωθούν.

Ζεσταίνουμε τηγάνι σε μέτρια φωτιά, περνάμε την επιφάνεια με βούτυρο και ρίχνουμε περίπου 3 κουταλιές σούπας, από το μείγμα, για κάθε τηγανίτα.

Ψήνουμε περίπου 1½ λεπτό, γυρίζουμε και ψήνουμε 30 δευτερόλεπτα ακόμα από την άλλη πλευρά.

Διατηρούμε τις τηγανίτες στον φούρνο στους 120–130°C, έως το σερβίρισμα.