Συνταγή για τηγανητό ρύζι με αυγό και κιμά κοτόπουλου

Ακόμη και αν δεν έχεις φτιάξει τίποτα ασιατικό με τα χεράκια σου, μέχρι τώρα, μπορεί να φτιάξεις αυτό το τηγανητό ρύζι σε 15 λεπτά, συνολικά, από τη στιγμή που θα ανάψεις το μάτι της κουζίνας, μέχρι την πρώτη πιρουνιά – με την προϋπόθεση ότι έχεις βράσει το ρύζι, ή έχεις περίσσευμα από προηγούμενη μέρα.

Το τηγανητό ρύζι με αυγό και κιμά κοτόπουλου δεν είναι απλά μια συνταγή, είναι το νέο σου best-seller στην κουζίνα.

Ένα αναπάντεχα εύκολο combo που θα σε κάνει μάγειρα, ακόμα κι αν δεν έχεις ξαναπιάσει τηγάνι.

Αν δεν υπάρχουν στο ντουλάπι τα βασικά καρυκεύματα για τα ασιατικά πιάτα, καλό είναι να τα προμηθευτείς και για το μέλλον: σάλτσα σόγιας, κινέζικο έτοιμο μπαχαρικό 5 spice, κύμινο σε σκόνη, τσίλι σε σκόνη και τζίντζερ σκόνη.

Τα υλικά είναι για 1-2 άτομα, ωστόσο πολλαπλασιάζονται εύκολα για μεγαλύτερη παρέα.

Τηγανητό ρύζι με αυγό και κιμά κοτόπουλου

Υλικά:

2 φλ. ρύζι τζάσμιν ή μπασμάτι (βρασμένο και κρύο)

250 γρ. κιμάς κοτόπουλου

2 αυγά

2 φρέσκα κρεμμύδια(άσπρο και πράσινο μέρος χωρισμένα) και 2 σκελίδες σκόρδο (ψιλοκομμένα)

2 κ.σ. σπορέλαιο

2 φλ. τριμμένο άσπρο λάχανο και καρότο

από 1/2 κ.γ.: αλάτι, τσίλι σε σκόνη, κύμινο, πάπρικα, κινέζικο 5 spice, τζίντζερ σκόνη

2 και 1 κ.σ. σάλτσα σόγιας (χωρισμένες)

Εκτέλεσης:

Σε ένα μεγάλο αντικολλητικό τηγάνι, ή wok, ζεσταίνουμε το λάδι και σοτάρουμε το κρεμμύδι και το σκόρδο, μέχρι να μαλακώσουν ελαφρά.

Προσθέτουμε τον κιμά κοτόπουλου και τον σοτάρουμε μέχρι να ροδίσει.

Ρίχνουμε το αλάτι, το τσίλι, το κύμινο και την πάπρικα και αφήνουμε τον κιμά να ψηθεί για 8-10 λεπτά.

Σε ένα μπολ, χτυπάμε τα αυγά με τη μία κουταλιά σάλτσα σόγιας.

Προσθέτουμε το κρύο ρύζι στο τηγάνι με τον κιμά και ανακατεύουμε καλά ώστε να ενωθούν τα υλικά.

Κάνοντας ένα άνοιγμα στο κέντρο του τηγανιού ρίχνουμε τα χτυπημένα αυγά και ψήνουμε ανακατεύοντας με σπάτουλα σιλικόνης, μέχρι το αυγό να πάρει μια κρεμώδη υφή.

Ανακατεύουμε τα πάντα μέχρι να ενωθούν τα υλικά και καρυκεύουμε με το κινέζικο 5 spice και το τζίντζερ.

Προσθέτουμε και τις 2 κουταλιές σάλτσα σόγιας και ανακατεύουμε καλά.

Σερβίρουμε ζεστό, με το πράσινο μέρος από το φρέσκο κρεμμυδάκι, κομμένο σε λεπτές ροδέλες.