Συνταγή για το viral υγιεινό γλυκάκι με γιαούρτι και μπισκότα

Εδώ και μέρες έρχεται στο feed μου, δηλαδή πετάγεται μπροστά μου στο σκρολάρισμα, η συνταγή για αφράτο cheesecake με γιαούρτι και μπισκότα, που μπορεί να φτιάξει και ένα 5χρονο παιδί.

Η βασική συνταγή γίνεται, μόνο, με ένα κεσεδάκι γιαούρτι και μπισκότα και έχει τίτλο: γιαπωνέζικο cheesecake. Στην Αγγλία, διαβάζω, λόγω του trend αυτού, έχουν αδειάσει τα ράφια με το ελληνικό γιαούρτι.

Έτσι έγινε η αρχή και ακολούθησαν οι προσθήκες υλικών και οι παραλλαγές, που οδήγησαν σε νέες γεύσεις, όπως το τιραμισού με γιαούρτι.

Κάποιο προσθέτουν μέλι ή σιρόπι αγαύης, άλλοι, απλώς ένα φλιτζανάκι καφέ εσπρέσο και σκόνη κακάο και τα αποτελέσματα είναι ακόμη πιο εντυπωσιακά.

Παρακάτω θα βρείτε την εκδοχή όπως την έκανα εγώ με θετικά σχόλια από τους δοκιμαστές, που προσέχουν και τη διατροφή τους.

Το viral τιραμισού με γιαούρτι και μπισκότα

Υλικά:

500 γρ. στραγγιστό γιαούρτι 5% λιπαρά

12 μακρόστενα μπισκότα της αρεσκείας σας (κανέλας ή βουτύρου)

2 δόσεις καφέ εσπρέσο (χλιαρό)

κακάο σε σκόνη για πασπάλισμα

Εκτέλεση:

Φτιάχνουμε πρώτα τον καφέ και τον αφήνουμε να κρυώσει λίγο.

Ανοίγουμε το γιαούρτι και το ανακατεύουμε με τον καφέ και αν θέλουμε λίγη γλύκα παραπάνω, με 2 κουταλάκια του γλυκού σιρόπι αγαύης ή μέλι.

Μπήγουμε(αυτό είναι το πιο σωστό ρήμα για τη διαδικασία) τα μπισκότα, όρθια, ξεκινώντας από το κέντρο.

Σκεπάζουμε με το καπάκι της συσκευασία του γιαουρτιού και το βάζουμε στο ψυγείο όλη τη νύχτα. (κάποιοι, λένε 3 ώρες, κάποιοι άλλοι 6 ώρες).

Την επομένη, πασπαλίζουμε με κακάο και δοκιμάζουμε με το κουτάλι, όπως σερβίρουμε το παγωτό, σαν να «ξυρίζουμε» την επιφάνεια.

Πρέπει να το δοκιμάσετε, αυτό!