Συνταγή για τοστ banoffee για τις βραδινές λιγούρες

«Με ένα τοστ, είμαι όλη μέρα» και « θα ήθελα τώρα και ένα γλυκάκι», αυτές οι δύο φράσεις συναντιόνται σε αυτό το τοστ με γεύση banoffee.

Δεν είναι ακριβώς banoffee, αλλά είναι ένα υγιεινό γλυκάκι που παραπέμπει στη γεύση του διάσημου γλυκού.

Είναι το «φάρμακο» για τις βραδινές λιγούρες ή μια πρόταση για δυναμωτικό πρωϊνό, όταν έχουμε λίγα λεπτά στη διάθεσή μας, για την προετοιμασία.

Γίνεται με όποιο άλειμμα ξηρών καρπών έχετε και σας αρέσει και με όποιο είδος ψωμιού προτιμάτε, ολικής, άσπρο, ή προζυμένιο.

Αν θέλετε ένα ακόμη επίπεδο στη γεύση, βάλτε στην κορυφή λίγη μαρμελάδα, βερίκοκο, χωρίς ζάχαρη.

Τοστ banoffee

Υλικά (για μια μερίδα):

2 φέτες ψωμί τοστ ολικής άλεσης

1 κ.γ. αμυγδαλοβούτυρο (ή άλλο βούτυρο ξηρών καρπών)

1 κ.γ. ταχίνι ολικής με κακάο

1 μπανάνα σε ροδέλες

κανέλα

ζάχαρη καρύδας

Εκτέλεση:

Αλείφουμε τη μια φέτα ψωμιού με αμυγδαλοβούτυρο και την άλλη με ταχίνι ολικής με κακάο.

Βάζουμε στη μία φέτα τις ροδέλες μπανάνας. Πασπαλίζουμε με ζάχαρη καρύδας και κανέλα.

Ψήνουμε το τοστ banoffee στην τοστιέρα για λίγα λεπτά να ροδίσει.

Βάζουμε σε πιατάκι και πασπαλίζουμε κανέλα. Απολαμβάνουμε με μαχαιροπίρουνο.