Συνταγή για τραγανά μπαστουνάκια μελιτζάνας στον φούρνο

«Βάλε και μία τηγανητά κολοκύθια και μία μελιτζάνες», ακούγεται σχεδόν πάντα, στο τέλος της παραγγελίας με τα ορεκτικά.

Αυτό δείχνει πόσο πολύ αγαπητές γεύσεις είναι και γιατί τις προτιμάμε όταν τρώμε έξω. Θα πείτε, γιατί, εκεί, κάποιος άλλος βάζει το τηγάνι και εμείς απολαμβάνουμε.

Ωστόσο και τα κολοκύθια και οι μελιτζάνες, γίνονται επίσης, εξαιρετικά και τραγανά, όταν ψηθούν στο φούρνο, χωρίς κόπο και μυρωδιές, αλλά και χωρίς πολλές θερμίδες και λιπαρά.

Αυτό που έχει σημασία είναι να αναμείξουμε τα δύο άλευρα με τα καρυκεύματα, ώστε να δώσουμε στα λαχανικά μια τραγανή κρούστα.

Το ψήσιμό τους πρέπει να γίνει σε μία στρώση για να ξεροψηθούν σε όλες τις πλευρές.

Στικς μελιτζάνας στο φούρνο

Υλικά:

2 μελιτζάνες λεπτές (400 γρ.)

15 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

15 γρ. αλεύρι καλαμποκιού

30 ml ελαιόλαδο

1 κ.γ. πάπρικα γλυκιά

1/2 κ.γ. κοκκινοπίπερο καυτερό

αλάτι

Εκτέλεση:

Κόβουμε τις μελιτζάνες σε μακρόστενες φέτες πάχους ενός εκατοστού και ύστερα σε μπαστουνάκια, κοντά ή μακριά.

Αν έχουμε χρόνο, μα κυρίως αν είναι οι μελιτζάνες εκτός εποχής, τις ξεπικρίζουμε, βάζοντας τις σε μπολ με 2 κουταλιές της σούπας αλάτι, για 30 λεπτά.

Τις ξεπλένουμε, τις στραγγίζουμε και τις στεγνώνουμε πολύ καλά, με χαρτί κουζίνας.

Τις βάζουμε σε μπολ τις λαδώνουμε και τις πασπαλίζουμε με τα δύο αλεύρια, τα μπαχαρικά και το αλάτι.

Ανακατεύουμε καλά με το χέρι να καλυφθούν παντού.

Στρώνουμε ένα ταψί με αντικολλητικό χαρτί και τις τοποθετούμε τακτικά, σε μία στρώση.

Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο, στον αέρα, στους 200°C για 35 λεπτά, γυρίζοντας μία φορά, στα μισά του χρόνου.