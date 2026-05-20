Συνταγή για τραγανά παναρισμένα σπαράγγια με κρούστα παρμεζάνας

Τα σπαράγγια είναι ένα από τα πιο εκλεκτά λαχανικά της άνοιξης.

Η «κουζινική» τους ιστορία που ξεκινά από την αρχαία Ελλάδα και τη Ρώμη, όπου θεωρούνταν πολυτέλεια στο τραπέζι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με τη λεπτή τους γεύση και την τραγανή υφή, αποτελούν ιδανική βάση για πολλές δημιουργικές συνταγές.

Σε αυτή την εκδοχή, μετατρέπονται σε ένα απολαυστικό σνακ ή συνοδευτικό, με τραγανή επικάλυψη από panko και παρμεζάνα.

Το ψήσιμο στον φούρνο μάς δίνει το αποτέλεσμα του τηγανίσματος, χωρίς περιττό λάδι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τραγανά παναρισμένα σπαράγγια με κρούστα παρμεζάνας

Υλικά:

450 γρ. σπαράγγια

2 αυγά

90 γρ. panko (ιαπωνική φρυγανιά)

60 γρ. παρμεζάνα, τριμμένη

5 γρ. μαύρο πιπέρι

1–2 γρ. αλάτι

Για το σερβίρισμα:

σάλτσα τύπου ranch ή γιαούρτι με μυρωδικά

Εκτέλεση:

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 220°C και στρώνουμε ένα μεγάλο ταψί με αντικολλητικό χαρτί ψησίματος.

Πλένουμε τα σπαράγγια και κόβουμε το σκληρό κάτω μέρος τους (περίπου 2–3 εκ.).

Σε ένα μπολ χτυπάμε τα αυγά. Σε ένα δεύτερο μπολ ανακατεύουμε το panko με την παρμεζάνα και το πιπέρι.

Παίρνουμε ένα-ένα τα σπαράγγια, τα βουτάμε στο αυγό και στη συνέχεια τα κυλάμε στο μείγμα panko, φροντίζοντας να καλυφθούν καλά.

Τοποθετούμε τα παναρισμένα σπαράγγια στο ταψί, αφήνοντας μικρή απόσταση μεταξύ τους.

Ψήνουμε για περίπου 20 λεπτά, μέχρι να γίνουν χρυσαφένια και τραγανά. Δεν χρειάζεται να τα γυρίσουμε κατά τη διάρκεια του ψησίματος.

Βγάζουμε από τον φούρνο, πασπαλίζουμε με λίγο αλάτι και σερβίρουμε ζεστά.

Συνοδεύουμε με σάλτσα ranch ή γιαούρτι, ως ορεκτικό ή ως συνοδευτικό σε κυρίως πιάτα.