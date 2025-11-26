Συνταγή για τραχανότο με σπανάκι και γραβιέρα

Η λέξη έχει πλαστεί, βασισμένη στην ιδέα του ριζότο, αλλά όχι στην τεχνική του.

Επειδή, λοιπόν, το βασικό υλικό εδώ δεν είναι το ρύζι, αλλά ο τραχανάς, εγένετο, «τραχανότο».

Το εντυπωσιακό σε αυτό το πιάτο δεν είναι μόνο η γεύση αλλά και το χρώμα.

Γίνεται πράσινο από το σπανάκι και «απογειώνεται» με ένα touch Dubai, δηλαδή χοντροτριμμένο φιστίκι Αιγίνης στο σερβίρισμα.

Η γραβιέρα, οποιασδήποτε γεωγραφικής προέλευσης, δίνει βάθος και γεύση.

Τραχανότο με σπανάκι και γραβιέρα

Υλικά:

1 φλ. τραχανάς γλυκός ή ξινός

4 φλ. νερό

1 κύβο λαχανικών – ψυγείου

αλάτι – φρεσκοτριμμένο πιπέρι

2 χούφτες σπανάκι

30 ml ελαιόλαδο

20 γρ. ψίχα φιστίκι Αιγίνης

60 γρ. γραβιέρα τριμμένη

Εκτέλεση:

Βάζουμε σε κατσαρόλα, το νερό, τον κύβο λαχανικών και τον τραχανά.

Προσθέτουμε λίγο αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι.

Βράζουμε για 15-20 λεπτά, μέχρι να χυλώσει, ο τραχανάς, ανακατεύοντας συχνά.

Χτυπάμε στον πολυκόφτη το σπανάκι με το ελαιόλαδο και τα φιστίκια μέχρι να γίνουν μια ομογενοποιημένη πράσινη πάστα. Κρατάμε 5-6 φιστίκια που θα τα χοντροκόψουμε για το σερβίρισμα του πιάτου.

Ανακατεύουμε το μείγμα του σπανακιού στον βρασμένο τραχανά.

Ρίχνουμε την τριμμένη γραβιέρα και σερβίρουμε με χοντροκομμένα φιστίκια.