Συνταγή για τραχανότο με σπανάκι και γραβιέρα

Η λέξη έχει πλαστεί, βασισμένη στην ιδέα του ριζότο, αλλά όχι στην τεχνική του.
Επειδή, λοιπόν, το βασικό υλικό εδώ δεν είναι το ρύζι, αλλά ο τραχανάς, εγένετο, «τραχανότο».
Το εντυπωσιακό σε αυτό το πιάτο δεν είναι μόνο η γεύση αλλά και το χρώμα.
Γίνεται πράσινο από το σπανάκι και «απογειώνεται» με ένα touch Dubai, δηλαδή χοντροτριμμένο φιστίκι Αιγίνης στο σερβίρισμα.
Η γραβιέρα, οποιασδήποτε γεωγραφικής προέλευσης, δίνει βάθος και γεύση.
Τραχανότο με σπανάκι και γραβιέρα
Υλικά:
- 1 φλ. τραχανάς γλυκός ή ξινός
- 4 φλ. νερό
- 1 κύβο λαχανικών – ψυγείου
- αλάτι – φρεσκοτριμμένο πιπέρι
- 2 χούφτες σπανάκι
- 30 ml ελαιόλαδο
- 20 γρ. ψίχα φιστίκι Αιγίνης
- 60 γρ. γραβιέρα τριμμένη
Εκτέλεση:
Βάζουμε σε κατσαρόλα, το νερό, τον κύβο λαχανικών και τον τραχανά.
Προσθέτουμε λίγο αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι.
Βράζουμε για 15-20 λεπτά, μέχρι να χυλώσει, ο τραχανάς, ανακατεύοντας συχνά.
Χτυπάμε στον πολυκόφτη το σπανάκι με το ελαιόλαδο και τα φιστίκια μέχρι να γίνουν μια ομογενοποιημένη πράσινη πάστα. Κρατάμε 5-6 φιστίκια που θα τα χοντροκόψουμε για το σερβίρισμα του πιάτου.
Ανακατεύουμε το μείγμα του σπανακιού στον βρασμένο τραχανά.
Ρίχνουμε την τριμμένη γραβιέρα και σερβίρουμε με χοντροκομμένα φιστίκια.