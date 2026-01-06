Συνταγή για τσιζκέικ με γιαούρτι και μέλι

Ένα πιο ελληνικό τσιζκέικ, που δεν έχει τυρί κρέμα, αλλά στραγγιστό γιαούρτι.

Έτσι, αυτή η εκδοχή είναι πιο δροσερή, υγιεινή και ελαφριά και κερδίζει με την απλότητά της.

Το γλυκό είναι ιδανικό για κάθε περίσταση, γιατί είναι χωνευτικό και μπορεί να στολιστεί στο σερβίρισμα με πολλά και διάφορα.

Όπως, θυμαρίσιο μέλι και καρύδια.

Αλλά και γλυκό κουταλιού σταφύλι ή κυδώνι, ή απλώς μαρμελάδα φράουλα, βερίκοκο ή πορτοκάλι.

Τσιζκέικ με γιαούρτι

Υλικά:

1 κιλό στραγγιστό γιαούρτι

250γρ. ζαχαρούχο γάλα

2 κουταλιές της σούπας μέλι

1 πακέτο μπισκότα digestive (400γρ.)

125γρ. βούτυρο λιωμένο

Εκτέλεση:

Προετοιμάζουμε τη βάση του τσιζκέικ. Τρίβουμε τα μπισκότα σε ένα μπολ και προσθέτουμε το λιωμένο βούτυρο. Ανακατεύουμε καλά μέχρι να δημιουργηθεί μια ομοιογενής μάζα.

Στη συνέχεια, στρώνουμε το μείγμα σε μια φόρμα για τσιζκέικ, ή ταρτιέρα, πιέζοντας καλά για να έχουμε μια σταθερή βάση.

Σε ένα άλλο μπολ, ρίχνουμε το στραγγιστό γιαούρτι και το ζαχαρούχο γάλα. Ανακατεύουμε όλα τα υλικά μέχρι να ομογενοποιηθούν.

Ρίχνουμε το μείγμα του γιαουρτιού πάνω από τη βάση της μπισκότου και το ισιώνουμε με μια σπάτουλα. Τοποθετούμε το τσιζκέικ στο ψυγείο για τουλάχιστον 4-5 ώρες, ώστε να σφίξει.

Σερβίρουμε σκέτο ή με θυμαρίσιο μέλι και καρύδια, ή κάποιο γλυκό του κουταλιού ή και μαρμελάδα.