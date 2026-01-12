Συνταγή για τυροκροκέτες με κίτρινα τυριά

Οι τυροκροκέτες είναι μια νοστιμιά που ενθουσιάζει τους πάντες.

Ιδανικές ως ορεκτικό ή σνακ, προσφέρουν μια γευστική εμπειρία που συνδυάζει τη γλύκα των κίτρινων τυριών με την τραγανή υφή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αυτή η συνταγή είναι απλή και γρήγορη και θα κερδίσει τις εντυπώσεις σε κάθε τραπέζι.

Απλώς, αυτές οι λαχταριστές κροκέτες, θέλουν τηγάνισμα για να γίνουν όσο τραγανές πρέπει.

Εδώ, μάλλον δεν θα βολέψει η φριτέζα αέρος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τυροκροκέτες με κίτρινα τυριά

Υλικά:

1/2 κιλό ανάμεικτα τριμμένα κίτρινα τυριά (γραβιέρα, κασέρι, γκούντα, κεφαλοτύρι)

4 ασπράδια χτυπημένα σε μαρέγκα

χυμός από 1/2 λεμόνι

αλάτι – πιπέρι

1/2 κιλό καλαμποκέλαιο για το τηγάνισμα

Εκτέλεση:

Σε ένα μπολ, προσθέτουμε τα τριμμένα κίτρινα τυριά. Ανακατεύουμε καλά ώστε να είναι ομοιόμορφα.

Σε ένα άλλο μπολ, χτυπάμε τα ασπράδια μέχρι να αποκτήσουν τη μορφή μαρέγκας, δηλαδή να σχηματίζουν σφιχτές κορυφές.

Προσθέτουμε τη μαρέγκα στα τυριά, ανακατεύουμε προσεκτικά με απαλές κινήσεις ώστε να διατηρήσουμε την αφράτη υφή.

Στη συνέχεια, προσθέτουμε τον χυμό λεμονιού, αλάτι και πιπέρι και ανακατεύουμε ελαφρώς μέχρι να ομογενοποιηθούν τα υλικά.

Με τα χέρια μας, πλάθουμε μικρές μπαλίτσες ή μικρά κυλινδράκια, από το μείγμα.

Σε ένα τηγάνι, ζεσταίνουμε το καλαμποκέλαιο σε μέτρια φωτιά. Ρίχνουμε προσεκτικά τις τυροκροκέτες και τις τηγανίζουμε μέχρι να χρυσίσουν από όλες τις πλευρές.

Όταν είναι έτοιμες, τις βγάζουμε και τις τοποθετούμε σε απορροφητικό χαρτί για να στραγγίξει το περιττό λάδι.

Σερβίρουμε τις τυροκροκέτες ζεστές, συνοδευόμενες από μια δροσερή σάλτσα ή ένα αγαπημένο μας ντιπ.