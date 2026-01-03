Συνταγή για βελούδινο πουρέ καρότου με άρωμα πορτοκαλιού

Ίσως ο πιο φινετσάτος και αρωματικός πουρές που θα δοκιμάσετε.

Είναι επιπέδου εστιατορικού και θα κάνει εντύπωση και ευχαρίστηση στους καλεσμένους σας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα καρότα βράζουν μέσα στον χυμό του πορτοκαλιού και ρουφάνε όλο το άρωμά του.

Το εστραγκόν θα δώσει επιπλέον αρώματα και άλλο επίπεδο γεύσης.

Μπορείτε να σερβίρετε αυτόν τον πουρέ με κρέατα και ψάρια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πουρές καρότου

Υλικά:

10 μεγάλα καρότα, σε φέτες

χυμός από 2 πορτοκάλια και 1 κ.γ. ξύσμα

1 κ.σ. ελαιόλαδο

1 σκελίδα σκόρδου, λιωμένη

1 κλωνάρι φρέσκο εστραγκόν ή 1 κ.γ. αποξηραμένο

1/2 κ.γ. κουρκουμάς

2 κ.σ. βούτυρο

αλάτι – πιπέρι φρεσκοτριμμένο

Εκτέλεση:

Βάζουμε τα καρότα σε μια μέτρια κατσαρόλα και προσθέτουμε τον χυμό πορτοκαλιού.

Προσθέτουμε όσο νερό χρειάζεται ώστε να σκεπαστούν εντελώς και λίγο ακόμη, τα καρότα.

Προσθέτουμε το εστραγκόν και βράζουμε με μισοσκεπασμένη κατσαρόλα για περίπου 20-25 λεπτά.

Τα σουρώνουμε, κρατώντας το υγρό του βρασμού.

Πετάμε το εστραγκόν, αν βάλαμε φρέσκο.

Βάζουμε την κατσαρόλα ξανά στη φωτιά και ζεσταίνουμε το λάδι.

Μόλις κάψει ρίχνουμε το σκόρδο και τον κουρκουμά και σοτάρουμε για 1/2 λεπτό.

Προσθέτουμε τα βρασμένα καρότα και σοτάρουμε για άλλα 2 λεπτά.

Τραβάμε την κατσαρόλα από τη φωτιά και λιώνουμε τα καρότα, με το εργαλείο του πουρέ.

Αλατοπιπερώνουμε, ρίχνουμε το ξύσμα πορτοκαλιού και το βούτυρο.

Ανακατεύουμε καλά και σερβίρουμε τον πουρέ ζεστό.