Συνταγή για χειμωνιάτικη σαλάτα με τηγανητό λάχανο

Και καυτερή πιπερίτσα
Refreshing and Spicy Cold Slaw on the Plate
Ηλιάνα Σκιαδά

Αυτή η σαλάτα με λάχανο θα μπορούσε να είναι η βάση για ένα stir-fry.

Είναι αρωματική και πικάντικη και πρέπει να σερβιριστεί ζεστή.

Συνοδεύει τέλεια ψητό κρέας ή γαρίδες.

Η «φουντουκένια» γεύση του τηγανισμένου λάχανου θα σας εκπλήξει.

Προσοχή στο λάχανο να μην καεί, αλλά να πάρει όμορφο καστανό χρώμα.

Σαλάτα με τηγανητό λάχανο

Υλικά:

  • 1 μεγάλο λάχανο ψιλοκομμένο
  • 5 κ.σ. ελαιόλαδο
  • 4 κ.σ. ξύδι
  • 3 σκελίδες σκόρδο χωρίς το φύτρο κομμένες στα τρία
  • 40 γρ. σουσάμι
  • 40 γρ. ζάχαρη
  • 1 καυτερή πιπεριά ψιλοκομμένη
  • φλούδα από ένα πορτοκάλι (λεπτή χωρίς το άσπρο μέρος)
  • αλάτι

Εκτέλεση:

Αναμειγνύουμε το ελαιόλαδο με το σκόρδο, την φλούδα του πορτοκαλιού και την πιπεριά και αφήνουμε στην άκρη για 6 ώρες να «βγουν» και να ανακατευτούν τα αρώματα.

Διαλύουμε τη ζάχαρη στο ξύδι.

Ζεσταίνουμε το μείγμα του λαδιού σε χαμηλή φωτιά για 8-10 λεπτά.

Δυναμώνουμε τη φωτιά και τηγανίζουμε το σουσάμι για 1 λεπτό.

Ρίχνουμε το λάχανο λίγο λίγο στο τηγάνι να σοταριστεί, μέχρι να πάρει ένα ανοιχτοκάστανο χρώμα, χωρίς να καεί. Αλατίζουμε.

Προσθέτουμε το μείγμα ξυδιού, λίγο λίγο και τηγανίζουμε έως ότου εξατμισθούν τα υγρά και το λάχανο γίνει καφετί.

Σερβίρουμε τη σαλάτα ζεστή.

