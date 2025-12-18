Συνταγή για χοιρινά κότσια στη γάστρα με σάλτσα λαχανικών

Στις περισσότερες βορειοευρωπαϊκές χώρες, το χοιρινό κότσι, είναι κλασικό στα οικογενειακά τραπέζια.

Αγαπιέται όμως και στην Ελλάδα και συχνά το συμπεριλαμβάνουμε στο σχεδιασμό του μενού μας, στις γιορτές.

Με αυτή τη συνταγή αφήνουμε τον φούρνο να κάνει όλη τη δουλειά με ελάχιστη προσπάθεια από μέρους μας.

Βάζουμε στη γάστρα το κρέας και τα λαχανικά, μόνο με αλάτι, πιπέρι και ελαιόλαδο.

Υπολογίζουμε 1 κότσι για 2 άτομα και όσα κιλά το κρέας, τόσες ώρες ψήσιμο.

Χοιρινά κότσια με σάλτσα λαχανικών

Υλικά:

3 χοιρινά κότσια χωρίς το δέρμα

2 μεγάλα πράσα, κομμένα σε χοντρές φέτες

1 ντομάτα, κομμένη σε φέτες

2 καρότα, κομμένα σε μεγάλα κομμάτια

1/2 μέτρια κολοκύθα κομμένη σε κομμάτια

1 φλιτζάνι ελαιόλαδο

αλάτι, πιπέρι, χυμό από 1/2 λεμόνι (προαιρετικά)

2 σπασμένες σκελίδες σκόρδο και 2 δαφνόφυλλα

Εκτέλεση:

Πλένουμε καλά τα κότσια και τα στεγνώνουμε με χαρτί κουζίνας.

Τα τρίβουμε με το αλατοπίπερο, τα τοποθετούμε στη γάστρα και τα ραντίζουμε με το μισό ελαιόλαδο.

Σπάμε 2 σκελίδες σκόρδο και βάζουμε και 2 δαφνόφυλλα.

Κόβουμε τα λαχανικά – πράσα, καρότα, κολοκύθα, ντομάτα – και τα ρίχνουμε όλα γύρω από τα κότσια στη γάστρα.

Περιχύνουμε με το υπόλοιπο ελαιόλαδο και προσθέτουμε περίπου 1 ποτήρι νερό. Ρίχνουμε επιπλέον αλατοπίπερο πάνω στα λαχανικά.

Κλείνουμε τη γάστρα και ψήνουμε στους 200°C στις αντιστάσεις.

Ο χρόνος εξαρτάται από το βάρος του κρέατος (π.χ. για 2 κιλά, περίπου 2 ώρες).

Στη μέση του χρόνου ψησίματος, ελέγχουμε τα υγρά στη γάστρα, προσθέτοντας μισό ποτήρι ή περισσότερο νερό, αν χρειάζεται. Γυρίζουμε τα κότσια από την άλλη πλευρά.

Όταν είναι έτοιμα, βγάζουμε τα λαχανικά, χωρίς το σκόρδο και τη δάφνη και τα πολτοποιούμε στον πολυκόφτη, μαζί με ζουμάκι από το ταψί για να φτιάξουμε μια πηχτή σάλτσα.

Αν είναι πολύ πηχτή την αραιώνουμε με περισσότερο ζουμί/λαδάκι από το φαγητό.

Σερβίρουμε με έναν βουτυράτο πουρέ, που ταιριάζει πολύ, με το φαγητό αυτό.