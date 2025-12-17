Συνταγή για χοιρινό λαιμό γλασαρισμένο με πορτοκάλι

Ο χοιρινός λαιμός είναι ιδιαίτερα νόστιμο και οικονομικό κομμάτι, ιδανικό για αργό ψήσιμο.

Είναι τρυφερό και ζουμερό και κόβεται σε ωραίες φέτες, έτσι είναι ιδανικό για το τραπέζι.

Ζητάμε από τον κρεοπώλη μας, να ξεκοκαλίσει τον χοιρινό λαιμό.

Αν θέλουμε του πηγαίνουμε τα φρέσκα βότανα και του ζητάμε να μας το κάνει ρολό και να μας το δέσει.

Στη σάλτσα βρίσκεται το κλειδί της νοστιμιάς, γιατί είναι ιδιαίτερα αρωματική και κάνει το κρέας ακόμη πιο ενδιαφέρον.

Χοιρινό με πορτοκάλι

Υλικά:

2½ κιλά χοιρινό λαιμό

αλάτι – πιπέρι

2 κλωναράκια φρέσκο δενδρολίβανο

2 κλωναράκια φρέσκο θυμάρι

σπάγκος ψησίματος

Για το γλάσο:

2 κ.σ. βούτυρο

1 κρεμμύδι τριμμένο

1 φλ. φρέσκο χυμό πορτοκαλιού

1/2 φλ. μαρμελάδα πορτοκάλι ή βερίκοκο

3 κ.σ. λευκό βαλσάμικο ξύδι

λεπτοκομμένη φλούδα από 1 πορτοκάλι

αλάτι – πιπέρι

Εκτέλεση:

Αλατοπιπερώνουμε πολύ καλά το κρέας, τοποθετούμε στο κέντρο του, τα μυρωδικά και το δένουμε σφιχτά με σπάγκο, ώστε να κρατήσει το σχήμα του.

Αλλιώς ζητάμε από τον χασάπη μας να το δέσει, αφού του πάμε τα φρέσκα μυρωδικά. Αλάτι και πιπέρι, έχει συνήθως, κάθε κρεοπωλείο.

Βάζουμε το κρέας με το λιπαρό μέρος πάνω, για να λιώνει κατά το ψήσιμο και να δίνει υγρασία. Τοποθετούμε σε σχάρα το κρέας, με ένα ταψί από κάτω.

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 220°C.

Εν τω μεταξύ, ετοιμάζουμε το γλάσο: λιώνουμε το βούτυρο και καραμελώνουμε το κρεμμύδι για λίγα λεπτά.

Προσθέτουμε την μαρμελάδα και τα υπόλοιπα υλικά για το γλάσο.

Σιγοβράζουμε για 15 λεπτά, μέχρι να πυκνώσει και να έχει υφή σαν μέλι.

Αλατοπιπερώνουμε το γλάσο μας και σβήνουμε τη φωτιά.

Βάζουμε τον χοιρινό λαιμό στον φούρνο και ψήνουμε στους 220°C, στον καλά προθερμασμένο φούρνο, για 30 λεπτά.

Στη συνέχεια χαμηλώνουμε τη θερμοκρασία στους 180°C και συνεχίζουμε το ψήσιμο για άλλα 30 λεπτά.

Την δεύτερη και τελευταία ώρα του ψησίματος, γλασάρουμε το χοιρινό, περνώντας το με πινέλο 4-5 φορές, ανά 10, με 15 λεπτά.

Αφήνουμε το κρέας να «ξεκουραστεί» εκτός φούρνου για 15 λεπτά, σκεπασμένο, πριν το κόψουμε για να το σερβίρουμε, με όση σάλτσα έχει περισσέψει.