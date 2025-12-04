Συνταγή για χοιρινό πρασοσέλινο στον φούρνο με πατάτες

Τα παλιά χρόνια, το χοιρινό πρασοσέλινο, ήταν φαγητό που οι μεγαλύτεροι της οικογένειας, απολάμβαναν στην ταβέρνα τις Κυριακές.

Θεωρείτο σπουδαίο έδεσμα κατσαρόλας και σερβιριζόταν πάντα με αυγολέμονο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αυτή τη γεύση, εντάξει, χωρίς το αυγολέμονο, μπορούμε να πετύχουμε, με μεγαλύτερη ευκολία, ψήνοντας το κρέας στον φούρνο.

Πράσο, κρεμμύδι και σέλερι, φτιάχνουν τη σάλτσα και νοστιμίζουν το κρέας που είναι χοιρινή μπριζόλα λαιμού.

Οι πατάτες, που επίσης παίρνουν νοστιμιά από τα λαχανικά, μπαίνουν για να γίνει πιο χορταστικό το πιάτο και πιο δελεαστικό στα μικρά παιδιά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Χοιρινό πρασοσέλινο στον φούρνο

Υλικά:

4 χοιρινές μπριζόλες λαιμού

1 μεγάλο πράσο

2 καρότα

1 κρεμμύδι

1 μεγάλη ντομάτα τριμμένη

4 πατάτες

3 στικς σέλερι

1 μικρό κουταλάκι μουστάρδα καυτερή

6 κ.σ. ελαιόλαδο και χυμό από 1 λεμόνι

αλάτι-πιπέρι-μια πρέζα πάπρικα γλυκιά

Εκτέλεση:

Πλένουμε τις μπριζόλες και τις στεγνώνουμε με απορροφητικό χαρτί κουζίνας.

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 200°C στον αέρα.

Καθαρίζουμε τα λαχανικά και κόβουμε το πράσο, το κρεμμύδι, το καρότο και τις πατάτες, σε ροδέλες και το σέλερι σε χοντρά κομμάτια.

Στρώνουμε τα λαχανικά στο ταψί, τοποθετούμε πάνω τους τις μπριζόλες και γύρω-γύρω τις πατάτες.

Ανακατεύουμε την ντομάτα, με τη μουστάρδα και το μισό λάδι και περιχύνουμε το φαγητό.

Αλατοπιπερώνουμε, ρίχνουμε και την πάπρικα και ραντίζουμε με το υπόλοιπο λάδι και τον χυμό λεμονιού.

Ρίχνουμε ένα φλυτζάνι νερό, στις άκρες του ταψιού.

Σκεπάζουμε το ταψί με λαδόκολλα και αλουμινόχαρτο και ψήνουμε για 30 λεπτά.

Ύστερα ξεσκεπάζουμε το ταψί, γυρίζουμε το κρέας και συνεχίζουμε το ψήσιμο για άλλα 30 λεπτά.