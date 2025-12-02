Tasteit

Συνταγή για χορτοφαγικά κεφτεδάκια με φακή

Με όλα τα μπαχαρικά και αρωματικά του κεφτέ
Κεφτέδες από φακή
Ηλιάνα Σκιαδά

Για όποιο λόγο και αν σκεφτείτε να φτιάξετε αυτά τα κεφτεδάκια, δεν θα βγείτε ζημιωμένοι.

Αν είστε χορτοφάγοι, ή αν νηστεύετε.

Αν σας περίσσεψαν φακές, γιατί «το παιδί πάλι δεν είχε όρεξη για φακές, γιατί πονούσε η κοιλίτσα του».

Φτιάξτε αυτά τα φακο-κεφτεδάκια και βάλτε τα μέσα σε αραβική πίτα σαν τα φαλάφελ ή φάτε τα με ένα ντιπ γιαουρτιού με λίγο κύμινο.

Αν αντέχετε τα τηγανίζετε, παραδοσιακά, ή τα ψήνετε στη φριτέζα αέρος, αφού τα ψεκάσετε με λίγο ελαιόλαδο.

Κεφτεδάκια από φακή

Υλικά:

  • 1 ποτήρι νερού φακές (χωρίς ζουμιά)
  • 1 ποτήρι φρυγανιά τριμμένη
  • 1 μεγάλο κρεμμύδι τριμμένο
  • 2 σκελίδες σκόρδο πολτοποιημένες
  • 1 αυγό
  • αλάτι-πιπέρι- ξερό δυόσμο-κύμινο
  • αλεύρι για το πανάρισμα

Εκτέλεση:

Σε μια κατσαρόλα με αρκετό νερό βράζουμε πολύ καλά τις φακές μας. Αφού βράσουν τις στραγγίζουμε σ’ ένα σουρωτήρι ώστε να φύγουν όλα τα νερά τους.
Αν μας έχουν περισσέψει φακές, τις σουρώνουμε και τις αξιοποιούμε με αυτόν τον τρόπο.

Τις βάζουμε στον πολυκόφτη και τις αλέθουμε ελαφρά. Αν θέλετε, τις κάνετε εντελώς πουρέ.

Βάζουμε τις αλεσμένες φακές σε μπωλ μαζί με όλα τα υλικά και τα αρωματικά, εκτός από τη φρυγανιά που μπαίνει στο τέλος, για να πλάσουμε τους κεφτέδες.

Πλάθουμε τα κεφτεδάκια μακρόστενα, αλλά και στρογγυλά, τα περνάμε από το αλεύρι και τα τηγανίζουμε ή τα βάζουμε 10 λεπτά στη φριτέζα αέρος, γυρίζοντας στα μισά του χρόνου.

