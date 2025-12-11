Συνταγή για χουρμάδες γεμιστούς με μπλε τυρί και καρύδια, τυλιγμένοι με μπέικον

Είναι το απόλυτο party finger food για τις γιορτές και έχει μόλις 4 βασικά υλικά.

Τραγανοί χουρμάδες τυλιγμένοι σε μπέικον γεμισμένοι με μπλε τυρί και καρύδια, γεμάτοι γευστικές παιχνιδιάρικες αντιθέσεις. Αν δεν είστε φαν του μπλε τυριού, ταιριάζει και η πικάντικη φέτα.

Είναι ένα ορεκτικό που «φωνάζει» διασκέδαση και αρέσει στο πλήθος, που απολαμβάνει το αλκοόλ και το κρασί.

Προσφέρει γλυκές, αλμυρές, κρεμώδεις και τραγανές γεύσεις, σε μια μπουκιά.

Μπορείτε να γεμίσετε και να τυλίξετε τους χουρμάδες, εκ των προτέρων, έτσι η προετοιμασία για το πάρτι είναι ευέλικτη και χωρίς άγχος.

Γεμιστοί χουρμάδες

Υλικά:

24 μεγάλοι χουρμάδες χωρίς κουκούτσι

1/3 φλιτζάνι θρυμματισμένο μπλε τυρί

24 ολόκληρες καρυδόψιχες (πεταλούδα)

12 φέτες μπέικον

Εκτέλεση:

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 220°C.

Στρώνουμε ένα ταψί με αλουμινόχαρτο και τοποθετούμε μια σχάρα μέσα στο ταψί.

Ανοίγουμε προσεκτικά τη μικρή σχισμή στο πλάι κάθε χουρμά. Τοποθετούμε μια μικρή ποσότητα τυριού και έναν ξηρό καρπό, στο κέντρο κάθε χουρμά.

Πιέζουμε απαλά το φρούτο γύρω από το τυρί για να κλείσει.

Κόβουμε τις φέτες μπέικον στη μέση. Τυλίγουμε κάθε γεμιστό χουρμά σε ένα κομμάτι μπέικον, φροντίζοντας να καλύψουμε το τυρί. Στερεώνουμε με μια οδοντογλυφίδα το σημείο ένωσης του μπέικον.

Τοποθετούμε τους γεμιστούς τυλιγμένους χουρμάδες, στη σχάρα που βρίσκεται μέσα στο ταψί που είναι στρωμένο με αλουμινόχαρτο.

Ψήνουμε τους χουρμάδες μέχρι το μπέικον να γίνει τραγανό, για 20 με 25 λεπτά. Αφήνουμε να κρυώσουν για 5 λεπτά και σερβίρουμε.

Αν θέλουμε τους γλασάρουμε, αμέσως μετά το ψήσιμο για ένα γυαλιστερό, έντονο φινίρισμα. Για το γλάσο, ανακατεύουμε σιρόπι σφενδάμου με πικάντικη σάλτσα sriracha και λίγη κρέμα βαλσαμικού.