Συνταγή για χριστουγεννιάτικα μπισκότα βουτύρου με γλάσο

Τα χριστουγεννιάτικα μπισκότα βουτύρου είναι μια υπέροχη και γλυκιά παράδοση που φέρνει την οικογένεια και τους φίλους μαζί.

Αυτή η συνταγή συνδυάζει απλά και αγνά υλικά, δημιουργώντας μπισκότα που είναι τραγανά απ’ έξω και μαλακά από μέσα.

Ιδανικά για να τα απολαύσετε με ένα φλιτζάνι ζεστό ρόφημα ή να τα προσφέρετε ως δώρα στις γιορτές.

Αυτά τα μπισκότα μπορούν να γίνουν ακόμα πιο εορταστικά, με έντονα χρώματα και σχέδια γλάσου.

Μπορούμε να παίξουμε, βάζοντας χρώμα στη βασική συνταγή του εύκολου γλάσου, που έχουμε παρακάτω και να διακοσμήσουμε με καραμελένια περλάκια ή χρωματιστή τρούφα.

Χριστουγεννιάτικα μπισκότα βουτύρου

Υλικά:

200 γρ. βούτυρο μαλακωμένο

150 γρ. ζάχαρη

1 κρόκος αυγού

1 κ.γ. άρωμα βανίλιας

350 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

300 γρ. ζάχαρη άχνη, κοσκινισμένη

1 κ.σ. γάλα πλήρες

Εκτέλεση:

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 180°C.

Σε ένα μπολ, χτυπάμε το βούτυρο με την κρυσταλλική ζάχαρη, μέχρι να γίνει κρεμώδες.

Προσθέτουμε τον κρόκο αυγού και τη βανίλια και ανακατεύουμε καλά.

Σταδιακά προσθέτουμε το κοσκινισμένο αλεύρι.

Αν η ζύμη είναι πολύ μαλακή, μπορούμε να προσθέσουμε λίγο ακόμα αλεύρι, έως ότου να μπορούμε να πλάσουμε τη ζύμη.

Πλάθουμε τη ζύμη σε μικρές μπαλίτσες ή δίσκους και τοποθετούμε τα μπισκοτάκια σε ταψί στρωμένο με λαδόκολλα.

Ψήνουμε τα μπισκότα για περίπου 10-12 λεπτά ή μέχρι να ροδίσουν ελαφρώς.

Μετά το ψήσιμο, αφήνουμε τα μπισκότα να κρυώσουν και στη συνέχεια μπορούμε να τα γλασάρουμε, αν θέλουμε.

Για το γλάσο, κοσκινίζουμε τη ζάχαρη άχνη σε ένα μπολ και ανακατεύουμε μία-δύο κουταλιές της σούπας χλιαρό γάλα, για να φτιάξουμε μια παχύρρευστη πάστα διακόσμησης.